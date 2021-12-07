В подмосковной Истре запустили производство сушилок для сублимирования продуктов питания

© www.instagram.com

Производство лиофильных (сублимационных) сушилок B-Tasty запустили в подмосковной Истре. Оборудование предназначено для изготовления сублимированной продукции из фруктов, овощей, грибов, мясной продукции и готовых блюд.

«Пока мы запустили в производство одну модель лиофильной сушилки B-Tasty с объемом единоразовой загрузки 8 кг сырья, оснащенной электронным меню. Оборудование позволяет выбрать программу для сушки овощей, фруктов, молочной и мясной продукции, готовых блюд. По сравнению с зарубежными моделями идентичных размеров, сушилка B-Tasty позволяет работать с довольно большими объемами продукции. Кроме того, наши инженеры могут запрограммировать программу сушки под нужды заказчика», — сообщил разработчик и руководитель холдинга Butrimov Exclusive Business (состоит из компаний, занимающихся частной авиацией, металлообработкой, модернизацией бронетехники, производством лиофильных сушилок) Алексей Бутримов.

Размер лиофильной сушилки B-Tasty: высота 0,93 м, ширина 0,6 м, глубина 0,75 м. Продукция размещается внутри на пяти противнях. Вес сушилки 100 кг, мощность 0,8 кВт (пиковая 3 кВт). Сублимационные сушилки разработаны для использования в частных домохозяйствах, КФХ, ресторанах, на средних предприятиях.

«Мы старались сделать размер сушилки сопоставимым с размером посудомоечной и стиральной машины. Наше оборудование спокойно можно установить в доме или на балконе. Сушилка подойдет тем, кто хочет сохранить свою продукцию из сада или фермы. Такое оборудование очень популярно за рубежом, где уделяют большое внимание здоровому питанию. В России с каждым годом становится все больше людей, которые следят за тем, какую пищу они употребляют, сколько в ней витаминов», — пояснил Алексей Бутримов.

По его словам, на истринском предприятии разрабатываются еще два типа сушилок B-Tasty — лабораторная, в которой можно будет менять все параметры и условия, и гражданская сушилка небольшого размера.

© www.instagram.com

Процесс сублимации состоит из двух этапов — замораживания (температура от -10 °С до — 40 °C в зависимости от продукции) и высушивания (от 0 °C до +80 °С). В вакуумной камере создается пониженное давление, чтобы вода из твердого состояния переходила сразу в газообразное, минуя жидкую фазу. Лед испаряется из продукта, не превращаясь в воду. Смена температурного режима в сушилке происходит автоматически. Продолжительность сушки составляет 24-36 часов в зависимости от типа продукта.

Сублимация продуктов — это один из методов консервирования. Без использования ароматизаторов, красителей, консервантов. В процессе сублимации происходит удаление влаги из продуктов питания вакуумным способом, что позволяет уменьшить массу в 5-10 раз и при этом нет необходимости хранить продукт в холодильнике. Все полезные вещества и вкусовые качества продукта сохраняются.

Сублимированная пища может храниться до 25-30 лет при температурах от -50 °C до +50 °C. Ее можно употреблять как в сушеном виде, так и с добавлением воды или другой жидкости. В последнем случае продукт примет первоначальный размер и вид. Это относится и к готовым блюдам как например супы, спагетти и т. д.

© www.instagram.com

Сублимированная продукция может применяться как снеки, готовые блюда для поездок и походов, запас еды на случай болезней и природных катаклизмов.

«Сублимированная продукция — это новый вид быстрого и здорового питания, когда вам некогда готовить. У вас лежит пакетик сублимированного супа или йогурта, вы добавили воды — и получили готовый продукт, который не будет отличаться от первоначального и не будет содержать консервантов», — отметил руководитель холдинга Butrimov Exclusive Business.

https://www.ins...com/b_tasty_ru/

https://www.fac....com/Btasty.ru/