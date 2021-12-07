«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» передал двадцать металловозов на шасси КАМАЗ-65115 заказчику из Ставрополя

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Компания"КАМАЗ-ЛИЗИНГ" передала в лизинг двадцать металловозов на шасси КАМАЗ-65115 новому заказчику из Ставрополя ООО «Ставметалл Юг». Автомобили оформлены по индивидуальным условиям Лизинговой компании «КАМАЗ» для представителей крупного бизнеса, сообщает пресс-служба «КАМАЗа».

Ставшие предметом лизинга металловозы на шасси КАМАЗ-65115 предназначены для сбора, выгрузки и транспортировки металлолома. Автомобили КАМАЗ-65115 имеют колёсную формулу 6×4, мощность двигателя 300 л. с. Выбор клиента в пользу грузовой автомобильной техники марки «КАМАЗ» обусловлен конкурентоспособной ценой, техническими и эксплуатационными характеристиками продукта.

ООО «Ставметалл Юг» обращается в «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» впервые. В компании уверены, что расширение автопарка позволит организации увеличить объёмы оказываемых услуг.