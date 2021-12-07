На Сахалине заработал новый молочный завод

© sakhalin.info

В с. Троицкое Анивского района Сахалинской области в тестовом режиме заработал современный завод по переработке молока компании «Грин Агро-Сахалин». Новое производство входит в состав территории опережающего социально-экономического развития «Южная».

Дойное стадо — 1628 голов. Валовое суточное производство составляет 33‑34 тонны. В дальнейшем объемы будут расти.

С запуском завода будет создано 145 рабочих мест.

Качество нашей продукции обеспечивается за счет нескольких факторов. Во-первых, мы используем максимально свежее сырье. Например, молоко утренней дойки сразу попадает по трубам на молокозавод, проходит пастеризацию, разливается в упаковку и уже следующим утром попадает в магазины. Во-вторых, работа завода максимально автоматизирована. В результате четко соблюдается технология. В-третьих, контакт сырья и продукции с окружающей средой сведен к минимуму. С момента дойки и до розлива в товарную упаковку продукт находится исключительно в стерильных емкостях и трубах. Он не соприкасается с людьми и даже с атмосферным воздухом, — рассказала руководитель молокозавода Анна Арабская. — Скоро начнем выпускать йогурты с различными наполнителями. В сырном цеху будем изготавливать твердые и полутвердые сыры. Начнем с «Российского» и «Голландского». В декабре заложим на созревание первую партию. Пробу можно будет снять уже в январе следующего года. Когда отработаем технологию, будем расширять ассортимент, прибавим до 15 наименований сыров, — сказал управляющий директор «Грин Агро-Сахалин» Владимир Балухта.

© sakhalin.info

© sakhalin.info

© sakhalin.info

© sakhalin.info

© sakhalin.info