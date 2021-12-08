«Группа ГАЗ» начала производить новый низкопольный автобус

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«Группа ГАЗ» объявила о старте серийного производства нового городского автобуса среднего класса КАвЗ-4270 LE. Эта машина не создана с нуля, она является модификацией КАвЗ-4270, производимого небольшими сериями с 2014 года. Главное отличие LE — низкий уровень пола и проходы без ступенек. Собственно, в аббревиатуре LE заключено сокращение low entry — низкий вход.

Новый автобус создан специально под госпрограмму «Доступная среда», благодаря отсутствию ступеней упрощены посадка/высадка для маломобильных пассажиров, людей с детскими колясками и пожилых граждан.

Снижение уровня пола в центральной и передней частях достигнуто за счет изменения каркаса кузова. Автобус предназначен для работы на маршрутах с высоким пассажиропотоком и рассчитан на перевозку 90 человек.

КАвЗ-4270 LE оснащен 6,6-литровым метановым двигателем ЯМЗ-536 мощностью 210 л.с. Шесть газовых баллонов общей емкостью 662 л обеспечивают запас хода до 350 км. Мотор по выбору заказчика сочетается с автоматической КП марки Allison или Voith.

В базовом оснащении — пневматическая подвеска, система книлинг (наклон автобуса на остановках на семь градусов в сторону выхода), механическая аппарель для инвалидной коляски, кнопки связи с водителем.

Предусмотрено «северное исполнение», отличающееся утепленным рабочим местом водителя, тормозными шлангами с расчетом на работу при температуре воздуха до -50 градусов, газовые баллоны арктического исполнения.

© gazgroup.ru

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