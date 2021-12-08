ОНПП «Технология» начала выпускать алюминиевые силовые сотовые заполнители для авиастроения

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ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина из г. Обнинск Калужской области начало выпуск полностью отечественного силового сотового заполнителя из алюминиевой фольги, применяемого в авиастроении. Материал, разработанный в рамках программы импортозамещения, по своим характеристикам не уступает зарубежным аналогам.

Силовой сотовый заполнитель применяется для обеспечения заданных физико-механических характеристик элементов планера из полимерных композиционных материалов перспективных летательных аппаратов.

Задача по разработке технологии и внедрению в производство сверхпрочных сотовых заполнителей из алюминиевой фольги была поставлена перед ОНПП «Технология» в рамках работ по импортозамещению в целях обеспечения предприятий авиастроения отечественным материалом.

По итогам испытаний опытные партии силовых сотовых заполнителей, полностью изготовленные из отечественных материалов, подтвердили соответствие заданным параметрам. Материал успешно прошел паспортизацию и уже применяется в изготовлении комплектующих, производимых ОНПП «Технология» для отечественных летательных аппаратов нового поколения.