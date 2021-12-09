Закладка многоцелевых морских буксиров проекта Т3150-ЗД

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8 декабря на АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» заложили три многоцелевых морских буксира проекта Т3150-ЗД, которые представляют собой многофункциональные аварийно-спасательные суда ледового класса.

В торжественном мероприятии приняли участие представители Правительства Республики Татарстан, Управления автомобильного транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, администрация Зеленодольского муниципального района, руководство АО «Холдинговая компания «Ак Барс», АО «Судостроительная Корпорация «Ак Барс», ООО «Морской инжиниринговый центр СПб», АО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького», а также представители проектанта, контрагентских организаций и др.

В ходе мероприятия почетные гости поздравили коллектив завода и вручили ведомственные награды Правительства РТ, Зеленодольского муниципального района, Почетные грамоты и Благодарственные письма АО «Холдинговая компания «Ак Барс» и АО «Судостроительная Корпорация «Ак Барс» работникам предприятия, внесшим значительный вклад в строительство военных кораблей и гражданских судов.

В завершение официальной части церемонии высоким гостям было предоставлено почетное право установить памятные закладные доски в основания новых судов.

Для справки:

Многоцелевые морские буксиры проекта Т3150-ЗД представляют собой многофункциональные аварийно-спасательные суда ледового класса.

Назначение:

— Буксировка несамоходных судов и плавучих сооружений;

— Проводка судов в акватории портов и постановка к причалу;

— Эскортные операции;

— Борьба с пожарами на судах и портовых сооружениях;

— Участие в спасательных операциях;

— Участие в операциях ЛАРН (ликвидация аварийных разливов нефти).

Класс судна:

Судно проектируется и строится на класс Российского Морского Регистра Судоходства KM Arc4 (hull, machinery) [1] R1 AUT1 FF3WS IWS Escort Tug Salvage ship Oil recovery ship (>60º C).