На Зеленодольском СЗ спущен на воду морской буксир «Верман» проекта Т31501-ЗД
На Зеленодольском заводе имени А.М. Горького (Татарстан) спущен на воду морской буксир «Верман» — головное судно в серии буксиров проекта Т31501-ЗД.
В общей сложности в серии предполагается построить пять единиц флота. Строительство ведется в рамках государственного контракта.
Согласно проекту, судно должно иметь следующие характеристики: длина наибольшая — 30,87 м; длина между перпендикулярами — 29 м; ширина — 11,2 м; высота борта — 5,51 м; осадка — 4,02 м; осадка габаритная — 4,97 м; мощность главных двигателей (не менее) — 2×1920 кВт; тяговое усилие на переднем ходу — 65 тонн; тяговое усилие на заднем ходу — 60 тонн; скорость (не менее) — 14 узлов; экипаж — 10 чел. Автономность судна по запасам пресной воды — 10 суток. Дальность плавания при экономической скорости хода 11,2 узлов — 3500 миль. Класс РС: KM Arc4 (hull, machinery) [1] R1 AUT1 FF3WS IWS Escort Tug Salvage ship Oil recovery ship (>60º C).
Многофункциональные суда серии получат имена: «Верман», «Гирвас», «Оклан», «Кулой» и «Вель» по названию северных рек России, географически находящихся рядом с акваториями эксплуатации судов.
