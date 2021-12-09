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Новые и модернизированные предприятия агропрома

Новая роботизированная молочная ферма начала работать в Татарстане

7 декабря в Аксубаевском районе Республики состоялось открытие нового животноводческого комплекса КФХ Сулейманов И.Г. на 140 голов.

На комплексе установлено 2 робота-дояра DeLaval VMS™ V300, в которых собраны наиболее передовые технические достижения в области роботизированного доения. За счёт нового технического подхода предприятие получает хорошие результаты — до 2 500 тонн молока и доение до 70 коров на одну станцию.

Инвестиции в строительство и оборудование составили около 50 млн рублей.

Источник: https://www.dairynews.ru/news/novyy...yy-kompleks-kfkh-suleymanov-na.html

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производство молока, Татарстан, сельское хозяйство
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