Новая роботизированная молочная ферма начала работать в Татарстане
7 декабря в Аксубаевском районе Республики состоялось открытие нового животноводческого комплекса КФХ Сулейманов И.Г. на 140 голов.
На комплексе установлено 2 робота-дояра DeLaval VMS™ V300, в которых собраны наиболее передовые технические достижения в области роботизированного доения. За счёт нового технического подхода предприятие получает хорошие результаты — до 2 500 тонн молока и доение до 70 коров на одну станцию.
Инвестиции в строительство и оборудование составили около 50 млн рублей.
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