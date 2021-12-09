«Уралвагонзавод» поставил для Евпатории 27 узкоколейных трамваев

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Концерн «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех завершил поставку узкоколейных трамваев в Евпаторию. Жителей и гостей курортного города будут перевозить 20 односекционных вагонов модели 71-411 и семь односекционных вагонов челночного исполнения с двумя кабинами 71-411-03.

Трамвайные вагоны 71-411 и 71-411-03 производства предприятия «Уралтрансмаш» спроектированы специально для городов, имеющих трамвайную колею 1000 мм. В России — это Евпатория, Калининград и Пятигорск. Кроме того, колею такой ширины имеют многие европейские страны.

«В Евпатории при нашем участии полностью обновился подвижной состав трамвайного парка. Новые вагоны частично низкопольные и удобны для маломобильных групп населения. Кроме того, они оснащены системой кондиционирования, имеют современный урбанистический дизайн, системы энергоэффективности и энергосбережения. Они, безусловно, повысят комфорт и качество жизни населения данного региона», — рассказал коммерческий директор АО «Уралтрансмаш» Алексей Серков.

Для трамваев разработан современный пульт управления, отвечающий анатомическим и эргономическим требованиям, предъявляемым к рабочему месту водителя, что позволяет максимально снизить риск профессиональных заболеваний. Вагоны полностью отвечают требованиям программы «Доступная среда», обеспечивая возможность безбарьерного перемещения малоподвижных категорий граждан в городских условиях. В пассажирском салоне трамваев установлены информационная система, система навигации и видеонаблюдения с функцией видеорегистрации. Обе модели оснащены современной медиасистемой для демонстрации схемы движения по маршруту, системой обогрева и антивандальными сиденьями.

Напомним, в конце 2020 года АО «Уралтрансмаш» заключило контракт c Министерством транспорта Республики Крым на поставку 27 узкоколейных трамваев моделей 71-411 и 71-411-03.