В Новокузнецк пришла первая партия новых троллейбусов и трамваев

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В Новокузнецк поступил новый электротранспорт, закупленный в рамках нацпроекта «Экология». Первая партия небольшая — два трамвая и три троллейбуса. Всего в 2021 году приобретено 19 троллейбусов «Горожанин» производства Уфимского трамвайно-троллейбусного завода и 20 односекционных трамвайных вагонов модели 71-623 Усть-Катавского вагоностроительного завода. В течение декабря новая техника будет поступать в город практически ежедневно.

Низкопольные троллейбусы УТТЗ «Горожанин» отвечают всем современным требованиям комфорта. Это машины с динамической зарядкой с увеличенным автономным ходом: вне зависимости от погодных условий они могут пройти уже не 40 км, а до 60 км. Удобен транспорт и для водителя: машины имеют переднюю независимую подвеску, что позволит легче преодолевать любые неровности. Техника оборудована кондиционерами и мощными отопительными системами, медиакомплексами, датчиками подсчета пассажиропотока, доступна для маломобильных граждан. Уже к середине января новые трамваи и троллейбусы начнут работать на городских маршрутах.

Всего в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» для города будет закуплено 38 новых троллейбусов и 37 новых трамваев. С 2021 по 2024 годы на ремонт инфраструктуры городского электротранспорта и на обновление парка трамваев и троллейбусов Новокузнецка будет направлено 3,3 млрд рублей. Это позволит обновить 75% троллейбусного парка в городе, около 40% трамвайного парка, создать дополнительно около километра новых трамвайных путей, до 13 км контактной сети.

© city-n.ru

© city-n.ru

© city-n.ru