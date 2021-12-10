Пятая очередь тепличного комплекса «Агрокультура Групп» введена в работу в Подмосковье

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В городском округе Кашира Московской области введена в эксплуатацию пятая очередь тепличного комплекса предприятия «Агрокультура Групп».

«Мы ввели в эксплуатацию пятую очередь тепличного комплекса ООО „Агрокультура Групп“ площадью 20 га. Общий объём финансирования проекта по строительству пятой очереди тепличного комплекса составил порядка 5,5 млрд рублей», — сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. «Объём выпускаемой продукции будет составлять порядка 6 080 тонн овощей и ягод, из них 5 630 тонн/год — томат, 450 тонн/год — клубника».

"В настоящее время в тепличном комплексе работают более 1,5 тыс. сотрудников. Ввод в эксплуатацию пятой очереди позволит увеличить данный показатель до 2000 человек".

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Предприятие «Агрокультура Групп» — лидер региона в сфере выращивания овощных культур в закрытом грунте. Под брендом «Зеленый стандарт» компания реализовывает свежие томаты, огурцы, перцы, баклажаны, клубнику. Тепличный комплекс площадью 100 га расположен на территории городского округа Кашира Московской области.

В общей сложности с начала 2021 года компания произвела более 54 тыс. тонн овощей.

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