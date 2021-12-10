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ТМХ начал обслуживание поездов в своем депо в Баварии — первый поезд немецкого оператора пассажирских перевозок Go-Ahead Bavaria прибыл для проведения технического обслуживания в новое железнодорожное депо ТМХ в Баварии.

С 12 декабря депо будет обслуживать 22 состава. Еще 56 составов будут переданы на обслуживание в декабре 2022 года.

Раньше немцы приезжали обслуживать к нам Сапсаны и Ласточки, теперь маятник качнулся обратно Трансмашхолдинг построил депо в Германии и начал техническое обслуживание местных поездов:

Отсюда: https://www.tmh...ents/13733.html

«Первый поезд немецкого оператора пассажирских перевозок Go-Ahead Bavaria прибыл для проведения технического обслуживания в новое железнодорожное депо ТМХ в Баварии. С 12 декабря депо будет обслуживать 22 состава. Еще 56 составов будут переданы на обслуживание в декабре 2022 года.Одно из самых современных депо в Германии построено с нуля в баварском муниципалитете Лангвайд-ам-Лех (федеральная земля Бавария). С момента начала строительства до запуска работ в первом цехе прошло менее года. К середине 2022 года будет завершено строительство 2-го и 3-го цехов. Общий объем инвестиций в строительство — около 45 млн евро.Договор на техническое обслуживание парка из 78 электропоездов оператора Go-Ahead Bavaria был заключен 1 декабря 2020 года, рассчитан на 12 лет. Стоимость работ по контракту — 250 млн евро.»

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Осталось только, чтоб немцы начали закупать наши ЭП2Д и Иволги :)