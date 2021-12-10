В Чердаклинском районе Ульяновской области после семилетнего перерыва открылась птицефабрика

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10 декабря крестьянско-фермерское хозяйство «Возрождение» в Чердаклинском районе Ульяновской вновь открылась птицефабрики, которая будет поставлять каждые два дня 50 тонн куриного мяса на рынки области и за её пределы.

Прежняя птицефабрика была открыта вблизи поселка Мирный Чердаклинского района в 70-е годы прошлого столетия, и период своего расцвета являлась крупнейшей на территории региона. Тогда здесь одновременно выращивалось более 1,5 миллиона птиц. Кризис настиг предприятие в 2000 году, что стало причиной банкротства и полного закрытия в 2015 году.

КФХ «Возрождение» полностью расчистило территорию от зарослей, закупило высокотехнологичное оборудование, запустило инкубатор.

Вложения в восстановление птицефабрики составили около 0,5 млрд рублей.

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Директор «Возрождения» Вадим Мартынов подчеркнул, что на сегодняшний день в работу введено 18 цехов, ещё 9 будет запущено к весне. Сейчас в них идёт ремонт помещений и установка оборудования.

Руководитель птицефабрики Сергей Лугаськов пришёл на работу на старую птицефабрику 17-летним парнем в 1976 году. Благодаря многолетнему и успешному труду, он дорос до директора фабрики.

«С 2000 года предприятие мотало во все стороны. Инвестиции не вливались, не производилась реконструкция, это привело к полному закрытию птицефабрики в 2015 году. После 7-летнего застоя появился инвестор Вадим Мартынов, который взялся за активное восстановление птицефабрики, вложил сюда колоссальные деньги. В результате уже сегодня мы имеем 18 готовых цехов, которые каждые 4 дня засаживаются по 31 тысяче голов. В готовности убойный цех, восстановленные инкубаторы на 540 тысяч голов. Я считаю, что началась новая эпоха существования и развития птицефабрики», — сказал Сергей Лугаськов.

С открытием производства появились новые рабочие места. Сюда вернулись около 80% сотрудников старой птицефабрики. Руководство предприятия анонсировало заработные платы, превышающие 35 тысяч рублей. Сегодня уже трудоустроено 50 человек, в ближайших планах трудоустройство ещё 100 работников, к завершению всех этапов модернизации на птицефабрике будет работать свыше 300 сотрудников.

Птичница Оксана Павлова работала на птицефабрике до банкротства и вернулась на прежнее место работы спустя 7 лет. «Я долго ждала, когда рядом вновь появится предприятие, на котором можно работать, получать достойную заработную плату и быть уверенной в завтрашнем дне», — поделилась женщина.

Вторым этапом развития птицефабрики до 2024 года станет запуск 32 птицеводческих цехов с общей численностью птицы 1060 тысяч голов. Производственная мощность составит около 11 тысяч тонн мяса птицы ежегодно. Таким образом, всего будет запущено 62 птицеводческих цеха с общей численностью птицы 1600 тысяч голов. Производственная мощность составит около 16 тысяч тонн мяса птицы ежегодно и 16 миллионов инкубационного яйца бройлера.

Стоит отметить, что крестьянско-фермерское хозяйство «Возрождение» является одним из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Ульяновской области по ряду показателей. Хозяйство специализируется на производстве зерновой продукции, подсолнечника, производстве молока, реализации племенного поголовья крупного рогатого скота и теперь производстве мяса бройлеров.