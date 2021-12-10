В Подмосковье начато строительство крупнейшего в РФ завода по производству вычислительной техники

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Группа российских технологических компаний YADRO приступает к основной фазе строительства в подмосковной Дубне крупнейшего в России завода полного цикла по производству радиоэлектронной продукции.

Инвестиции составляют более 5 млрд рублей. Ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2023 года.

Технологические возможности нового завода позволят обеспечить крупносерийное производство полного цикла как текущего, так и перспективного продуктового портфеля группы компаний Yadro: серверы, системы хранения данных, сетевое и телекоммуникационное оборудование, продукты класса клиентских систем.

Предприятие Yadro Fab Dubna будет располагаться на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна» в 110 км от Москвы. Общая площадь завода составит около 40 тыс. кв. м, он будет включать цеха по производству многослойных печатных плат с потенциальной производительностью до 10 миллионов квадратных дециметров многослойных печатных плат любой сложности в год, линии поверхностного монтажа и автоматизированные конвейерные линии сборки и тестирования готовой продукции, а также современный складской комплекс площадью более 3 500 кв. м.

Предприятие сможет выпускать до 1 млн единиц техники в год, производственные мощности будут также доступны другим отечественным производителям.

YADRO — группа российских технологических компаний, объединяющая направления разработки и производства вычислительных платформ, систем обработки и хранения данных, телекоммуникационного и сетевого оборудования, персональных и «умных» устройств, микропроцессорных ядер и fablessпроизводство микропроцессоров.

R&D центры расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде. YADRO входит в многопрофильную ИТ-группу «ИКС Холдинг».