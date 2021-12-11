Новая модель парусного катамарана ML38

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Новый парусный катамаран производства компании Marinelab, конструкция из аксиальной ткани и сотового наполнителя от мировых производителей в надводной части обеспечивает высокую прочность и умеренный вес, катамараны этой модели пригодны для выходов в океан и проживаня, на борту, длинна катамарана 12 метров ширина 6.4 метра, высота в салоне 200 см в кормовых каютах 195 см.

В носовых каютах 185 см вес 6000 кг высота мачты над водой 18 метров, площадь основных парусов 80 м2, осадка 50-190 см запас воды 600 литров, запас топлива 300 литров, бак черных вод 50 л на борту 4 2х местные каюты 2 санузла, большой салон с камбузом и обеденным столом и большой кокпит под крышей в комплектации 2 прокачных туалета 2 раковины с душем,автоматическое зарядное устройство, отопитель электропроводка 2 мотора ямаха по 30 лс, палубное оборудование Lewmar 2 лебедки Evo 45, блоки, погон стакселя автомата, все веревки выведены к месту рулевого, лодкой может полностью управлять 1 человек, паруса Ullman-Sails современного профиля, 6 иллюминаторов и 2 палубных люка, кранбалка для тузика, подъемные шверты и рули обеспечивают хороший лавировочный угол 45 гр и высокие более 12узл скорости под парусами и при желании малую до 50 см осадку, данный катамаран в наличии и продается без внутренней отделки. есть возможность заказать только пустой корпус или другой катамаран с изменениями под себя, катамараны этой модели успешно эксплуатируются 4 года в том числе в Атлантике.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/Gp1ZxJqy0nE