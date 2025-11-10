СНСЗ сдал катамаран «Форт Шанец» проекта 04580
Средне-Невский судостроительный завод (г. Санкт-Петербург), судоходная компания «Нева Тревел» и ГТЛК подписали трехсторонний акт приема-передачи скоростного пассажирского катамарана «Форт Шанец» проекта 04580 «Котлин».
Катамаран «Форт Шанец» является шестым и завершающим для «Невы Тревел» в серии скоростных пассажирских катамаранов проекта 04580 «Котлин».
Он предназначен для курсирования на водных маршрутах, соединяющем центр Санкт-Петербурга с музейно-историческим парком «Остров фортов» и ГМЗ «Петергоф».
«Котлин» — проект скоростного пассажирского катамарана 04580, адаптированный компанией «Форсс Технологии» на основании эскиза австралийской компании Incat и при активном участии компании-заказчика «Нева Тревел». Судно предназначено для пассажироперевозок по внутренним водным путям и прибрежным районам, в умеренных климатических зонах, за исключением плавания в ледовых условиях, как в светлое, так и в темное время суток. Так как разработка катамарана велась для сообщения между центром Санкт-Петербурга и культурным кластером Остров фортов в Кронштадте на острове Котлин, он с этапа проектирования был приспособлен к работе в местных условиях, с учётом низких мостов, требований к минимальному волнообразованию и возможности выхода в Финский залив.
Серия из 6 катамаранов проекта построена на Средне-Невском судостроительном заводе ОСК в 2023-2025 годах. Пассажиры в количестве до 197 человек размещаются в комфортных условиях в салоне и на открытой части верхней палубы. Эксплуатационная скорость судна составляет 26 узлов (ок. 50 км/ч).
|Характеристики пассажирского катамарана проекта 04580 «Котлин»
|Длина габаритная, м
|32
|Ширина наибольшая, м
|8,7
|Высота надводного борта, м
|1,4
|Осадка габаритная, м
|1,32
|Мощность двигателей, кВт
|2х882
|Мореходность, баллы
|до 4
|Скорость максимальная, уз.
|ок. 30
|Пассажировместимость, чел.
|до 200
|Экипаж, чел.
|3
|Корпус и надстройка
|алюминиево-магниевый сплав
