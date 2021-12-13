В Курганской области запустили линию по производству санитарно-гигиенических изделий

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Новую линию по производству санитарно-гигиенических изделий запустило ООО «Медмил» 10 ноября в Катайске.

Предприятие специализируется на выпуске одноразовых влаговпитывающих пеленок. До ввода новой линии «Медмил» изготавливал более 5 млн штук пеленок в месяц. Новое оборудование позволит увеличить объемы производства более чем в 2 раза — до 12 миллионов единиц в месяц.

Запуск новой линии позволил создать 36 новых рабочих мест. В целом сейчас в цехах ООО «Медмил» в Катайском районе трудятся более 100 местных жителей. Планируется, что к 2023 году на производстве дополнительно будут работать еще 100 человек. Учредитель ООО «Медмил» Алексей Уфимцев отметил, что средняя заработная плата на предприятии составляет 30 тысяч рублей.

Объём инвестиций при полной реализации инвестпроекта составит 50 млн рублей. Расширить производство помогли и региональные меры поддержки.

«Благодаря центру поддержки экспорта был разработан сайт, обеспечена возможность сертификации продукции, к тому же „Медмил“ экспортирует свою продукцию в страны ближнего зарубежья — Казахстан и Беларусь, и география сбыта будет расширяться», — отметили в правительстве области.

Кроме того, ООО «Медмил» получило поручительство гарантийного фонда, что обеспечило предприятию возможность получить кредит на оборотные средства в размере 50 млн рублей.

В Катайске собственниками ООО «Медмил» созданы и развиваются еще два предприятия: ООО «ПП Медмил» и ООО «Медаском». ООО «Медаском» производит одноразовую медицинскую одежду, белье и акушерские наборы. ООО «ПП Медмил» — бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарного назначения.

В 2021 году ООО «ПП Медмил» получило субсидию по возмещению части затрат на уплату первоначального взноса при заключении договора лизинга на приобретение оборудования. Общая численность сотрудников трех предприятий составляет 200 человек.