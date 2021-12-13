Добавить статью
Лого Сделано у нас
Энергетика и ТЭК

В Омской области начала работу новая солнечная электростанция

 © storage.energybase.ru

10 декабря в Омской области начала работать Русско-Полянская солнечная электростанция мощностью 30 МВт группы компаний «Хевел».

Станция, расположенная в Русско-Полянском районе, состоит из 84 тысяч солнечных модулей. Прогнозируемый объём выработки электроэнергии составляет 35,5 млн кВт.ч в год.

Объем инвестиций в строительство СЭС составил 2,8 млрд рублей.

Создано около 100 временных рабочих мест на период строительства и 19 постоянных для обслуживания станции.

Русско-Полянская СЭС стала третьей в Омской области. Осенью 2019 года на Омском нефтеперерабатывающем заводе для обкатки технологии запустили солнечную электростанцию мощностью 1,2 МВт. Однако этот возобновляемый источник энергии используется только для нужд предприятия. В марте 2021 года «Хевел» ввел в эксплуатацию «Нововаршавскую СЭС мощностью 30 МВт.

После ввода в эксплуатацию Русско-Полянской СЭС суммарная установленная мощность солнечных электростанций в энергосистеме Омской области достигла 60 МВт, что составляет 3,8% от энергосистемы региона.
Источник: https://www.metalinfo.ru/ru/news/132341

Читайте также...

Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

энергетика, СЭС, Омская область
  • Seriomilander Seriomilander
    13.12.2118:21:30

    Можно ещё немного добавить:

    Русско-Полянская СЭС стала третьей в Омской области. Осенью 2019 года на Омском нефтеперерабатывающем заводе для обкатки технологии запустили солнечную электростанцию мощностью 1,2 МВт. Однако этот возобновляемый источник энергии используется только для нужд предприятия. В марте 2021 года «Хевел» ввел в эксплуатацию "Нововаршавскую" СЭС мощностью 30 МВт.

    После ввода в эксплуатацию Русско-Полянской СЭС суммарная установленная мощность солнечных электростанций в энергосистеме Омской области достигла 60 МВт, что составляет 3,8% от энергосистемы региона.

    #1244505
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,