В Омской области начала работу новая солнечная электростанция

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10 декабря в Омской области начала работать Русско-Полянская солнечная электростанция мощностью 30 МВт группы компаний «Хевел».

Станция, расположенная в Русско-Полянском районе, состоит из 84 тысяч солнечных модулей. Прогнозируемый объём выработки электроэнергии составляет 35,5 млн кВт.ч в год.

Объем инвестиций в строительство СЭС составил 2,8 млрд рублей.

Создано около 100 временных рабочих мест на период строительства и 19 постоянных для обслуживания станции.

Русско-Полянская СЭС стала третьей в Омской области. Осенью 2019 года на Омском нефтеперерабатывающем заводе для обкатки технологии запустили солнечную электростанцию мощностью 1,2 МВт. Однако этот возобновляемый источник энергии используется только для нужд предприятия. В марте 2021 года «Хевел» ввел в эксплуатацию «Нововаршавскую СЭС мощностью 30 МВт.

После ввода в эксплуатацию Русско-Полянской СЭС суммарная установленная мощность солнечных электростанций в энергосистеме Омской области достигла 60 МВт, что составляет 3,8% от энергосистемы региона.