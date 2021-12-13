Новый гидрографический катер «Григорий Шадрин» вошёл в состав Северного флота

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В гарнизоне гидрографов Северного флота Мишуково (Мурманская область) состоялась торжественная церемония подъёма флага гидрографической службы ВМФ России на большом гидрографическом катере «Григорий Шадрин». Он официально зачислен в состав гидрографической службы Северного флота.

В торжественной церемонии приняли участие офицеры гидрографической службы флота. Право поднять флаг было предоставлено капитану БГК «Григорий Шадрин» Александру Прудкию.

Закладка катера прошла 24 августа 2020 года на судостроительном производстве АО «КАМПО» в Подмосковье. В начале июля блок-модули катера были доставлены автотранспортом к месту достройки — на Мурманский судоремонтный завод. 30 июля состоялся его торжественный спуск на воду Кольского залива Баренцева моря. Здесь же прошла его достройка и ходовые испытания. Была проверена мореходность катера, его навигационное и гидрографическое оборудование, работоспособность всех систем и механизмов. В начале декабря все испытания были успешно завершены и подписан приёмный акт.

По мнению руководства гидрографической службы Северного флота, катер займёт достойное место среди гидрографических судов и будет успешно обеспечивать навигационную безопасность в своей зоне ответственности не один десяток лет.

Обновление судового состава гидрографов Северного флота проходит регулярно, за последние несколько лет было принято несколько больших гидрографических катеров проекта 19920, а также малое гидрографическое судно «Николай Скосырев». В прошлом году после ремонта и модернизации на флот прибыло гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич», которое выполнило большой комплекс научно-исследовательски задач в Арктике в уходящем году.

Большой гидрографический катер проекта 23370 Г «Григорий Шадрин» стал третьим модульным судном этого проекта, построенным для ВМФ. Первый катер серии «Михаил Казанский» вошёл в состав Балтийского флота, а второй катер «Александр Фирсов» служит на Черноморском флоте.

БГК проекта 23370 Г «Григорий Шадрин» назван в честь заслуженного гидрографа Шадрина Григория Ильича, внесшего значительный вклад в развитие и поддержание навигационно-гидрографического обеспечения действий сил ВМФ и безопасность мореплавания.

Судно предназначено для выполнения лоцмейстерских и отдельных видов гидрографических работ, таких как постановка (съемка) и обслуживание плавучих предостерегательных знаков, доставка обслуживающего персонала, ремонтных бригад, продовольствия, топлива и других грузов на объекты, расположенные на необорудованном побережье, оперативный промер глубин в местах постановки знаков с использованием промерного эхолота.

Водоизмещение катера при полной загрузке составляет 146 тонн, длина и ширина 24,2 и 8,5 метров соответственно. Скорость полного хода — 11,5 узлов, а дальность плавания — 600 миль. Мореходность катера ограничивается волнением моря в 4 балла, а автономность по запасам воды и продовольствия при работе на борту 11 человек экипажа и гидрографов составляет пять суток.