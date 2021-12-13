Добавить статью
Лого Сделано у нас
Транспорт и логистика

12 низкопольных «ЛиАЗов» пришли в Великий Новгород

 © sun9-3.userapi.com

Первая партия из 12 новых автобусов «ЛиАЗ-529267» прибыла 10 декабря в Великий Новгород. Техника приобретена ООО «Городское ПАТП» в рамках участия Новгородской области в национальном проекте «Безопасные качественные дороги». Всего на предприятие поступят 24 новых автобуса марки «ЛиАЗ», произведенных на Ликинском автобусном заводе в этом году.

Низкопольные автобусы большого класса предназначены для работы на магистральных маршрутах с интенсивным пассажиропотоком. Работают новые автобусы на экологически чистом природном топливе — метане. Салоны оборудованы бегущей строкой, системой контроля и поддержания работоспособности водителя, а также камерами видеонаблюдения. Общая вместимость каждого автобуса составляет 108 пассажиров.

Новый транспорт выйдет на линию после завершения необходимых технических и регламентных процедур. Еще 34 автобуса в Новгородской области планируется приобрести в 2022 году, за счет средств инфраструктурного кредита.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/t3SOO-1yKGE

 © vnovgorode.ru
Источник: https://gazetanovgorod.ru/novosti/2...-dostavleny-v-velikij-novgorod.html

Читайте также...

Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

Новгородская область, автобусы
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,