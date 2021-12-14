Московские школьники стали победителями VI Международной олимпиады мегаполисов

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Школьники из Москвы заняли первое место в командном зачете VI Международной олимпиады мегаполисов.

Медали получили восемь человек. Это Игнатий Тарабрин (школа имени маршала В.И. Чуйкова), Глеб Иванов (образовательный комплекс «Воробьевы горы»), Илья Гладышев и Денис Мустафин (лицей «Вторая школа»), Роман Сафонов (школа Центра педагогического мастерства), Виталий Курин и Федор Ромашов (Специализированный учебно-научный центр МГУ — школы-интерната имени А.Н. Колмогорова МГУ имени М.В. Ломоносова) и Иван Мачуговский (школа № 179). Они участвовали в состязании на основании достижений на всероссийских и международных турнирах. В личном зачете ребята показали лучший результат по физике среди всех команд.

Победителями также стали сборные из Чэнду (Китай), Бухареста, Кракова (Польша) и Санкт-Петербурга. Второе место заняли ребята из Гонконга, Ханоя, Софии, Загреба, Стамбула, Минска, Еревана, Белграда, Будапешта и Кишинева. На третьем месте оказались школьники из Улан-Батора, Баку, Алма-Аты, Сараева, Любляны, Таллина, Нур-Султана, Мехико, Оша, Лимы и Баня-Луки.

В олимпиаде впервые участвовали представители городов Коломбо и Подгорицы. Каждая команда состояла из школьников от 14 до 18 лет. Это медалисты других состязаний, победители крупнейших международных олимпиад.

Соревнование проходило с 6 по 13 декабря. Чтобы принять в нем участие, ребятам не пришлось уезжать из своих стран. Олимпиада состояла из двух основных туров по четырем дисциплинам. На физике и химии нужно было продемонстрировать знания в теории и на практике. На математике и информатике школьники решали задачи. Сложность соответствовала уровню крупнейших международных олимпиад.

Перед основными турами прошел междисциплинарный командный блицтур. Москвичи заняли там первое место, набрав 72 балла из 80 возможных. Сборная Бухареста получила 69 баллов, сборная Гонконга — 67 баллов. Команды Ханоя и Кракова получили по 66 баллов, сборная Санкт-Петербурга — 64.

В блицтуре могли попробовать свои силы школы со всего мира. Требовалось только зарегистрировать команду и вне конкурса выполнить те же задания, что и участники олимпиады. Всего в блиц-туре приняли участие ребята из 46 городов мира. Для московских школ был предусмотрен отдельный зачет — команды представили более 220 образовательных учреждений. Лучшими стали школа № 1568 имени Пабло Неруды и школа № 444. Победители и призеры получат электронные дипломы. Более подробная информация опубликована на сайте.

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У московских ребят есть все возможности, чтобы дойти до олимпиад самого высокого уровня. В столичных школах углубленно преподаются профильные предметы, действуют проекты «Математическая вертикаль», «ИТ-класс в московской школе», «Инженерный класс в московской школе» и многое другое.

Олимпиада мегаполисов проводится с 2016 года. Последние два соревнования состоялись в распределенном формате — в них команды принимали участие, не выезжая из страны. В 2020-м лучшими стали сборные из Москвы, Ханоя, Бухареста, Гонконга и Кракова.