Уралтрансмаш завершил поставку 11 ретро-трамваев в Нижний Новгород

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Уралтрансмаш завершил поставку 11 ретро-трамваев модели 71-415Р для Нижнего Новгорода. Все трамваи буду курсировать по маршруту № 2 «Городское кольцо».

— Эта модель, исполненная в ретро-эстетике, объединила в себе все передовые технологии. Трамваи быстро адаптировались к городской среде, отлично зарекомендовали себя у эксплуатирующей организации, очень понравились всем пассажирам. Нижний Новгород — первый город в России, чей подвижной состав пополнился именно ретро-трамваями, — сказал генеральный директор АО «Уралтрансмаш» Дмитрий Юрьевич Семизоров.

Модель 71-415Р — односекционные трамваи с низким полом. В конце января 2021 года ретро-трамвай успешно прошел все приемо-сдаточные испытания и получил сертификат соответствия, подтверждающий соответствие техническим регламентам и государственным стандартам.