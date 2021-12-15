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Транспорт и логистика

Уралтрансмаш завершил поставку 11 ретро-трамваев в Нижний Новгород

 © www.uraltransmash.com

Уралтрансмаш завершил поставку 11 ретро-трамваев модели 71-415Р для Нижнего Новгорода. Все трамваи буду курсировать по маршруту № 2 «Городское кольцо».

— Эта модель, исполненная в ретро-эстетике, объединила в себе все передовые технологии. Трамваи быстро адаптировались к городской среде, отлично зарекомендовали себя у эксплуатирующей организации, очень понравились всем пассажирам. Нижний Новгород — первый город в России, чей подвижной состав пополнился именно ретро-трамваями, — сказал генеральный директор АО «Уралтрансмаш» Дмитрий Юрьевич Семизоров.

Модель 71-415Р — односекционные трамваи с низким полом. В конце января 2021 года ретро-трамвай успешно прошел все приемо-сдаточные испытания и получил сертификат соответствия, подтверждающий соответствие техническим регламентам и государственным стандартам.
Источник: http://www.uraltransmash.com/index....11_ретро-трамваев_в_нижний_новгород

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Уралтрансмаш , ретро-трамвай модели 71-415Р , Нижний Новгород
  • Нет аватара semmggu
    15.12.2109:17:11

    Новости плюс, но вот подмена понятия «ретро-трамвай» удручает.

    #1244594
    • Нет аватара Tcheluskin
      15.12.2109:46:22

      Да, это не ретро, а какой-то цыганский стим-панк.

      Хорошо ещё, что сделали только один конкретный маршрут с такими трамваями, так это выглядит просто как странный городской арт-объект.

      #1244598
    • Badassgoliath Badassgoliath
      15.12.2113:10:33

      подмена понятия «ретро-трамвай» удручает.

      Ретро не означает, что вещь сама по себе старинная или изготовлена именно в те времена, о которых говорит её внешний вид. Ретро — это просто стиль.

      #1244608
      • Нет аватара semmggu
        15.12.2114:25:12

        Ретро — именно означает старинный предмет. Самый простой пример — ретро-автомобиль. Его не сейчас выпускают, а именно восстанавливают. В Москве на параде трамваев вы можете увидеть настоящие ретро-трамваи. А этот трамвай изготовлен в ретро-стиле. Так и нужно говорить, и не путать людей.

        #1244611
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