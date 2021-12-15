Новую линию по производству сайдинга запустили в Тюмени

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В тюменском подразделении Компании Металл Профиль открылась линия по производству сайдинга Lбрус. Производственная мощность новой линии — 3,5 тысячи квадратных метров сайдинга в сутки. Как отмечают специалисты такая производительность позволит сократить стандартные сроки выполнения заказов с восьми до трех дней.

Lбрус — один из самых популярных видов сайдинга в ассортименте Металл Профиля. Его особенность — форма, которую сложно отличить от деревянного бруса. А буква «L» в названии означает Light, подчеркивая преимущество стальной имитации бруса перед деревянным аналогом по весу и легкости его установки. Сайдинг Lбрус подходит не только для облицовки стен, но и для оформления свесов кровли.

Кстати, полтора года назад в тюменском подразделении Металл Профиля запустили линию по производству другого популярного сайдинга — формы Корабельная доска. В целом популярность материала в регионе заметно растет, он становится все более востребованным. Это происходит во многом благодаря практичности, экономичности и надежности стального сайдинга.

Напомним, в тюменском подразделении Металл Профиля выпускают металлосайдинг, профлист С-8 и МП-20, металлочерепицу под брендом Ламонтерра и Ламонтерра X, плоский лист и стандартные элементы отделки. Площадка подразделения в Тюмени обеспечивает продукцией клиентов в Тюменской области, а также в Сургуте и Кургане.