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В Орловской области запущена новая птицефабрика

В деревне Хмелевая Урицкого района Орловской области запущен на полную мощность птицеводческий комплекс «Свеженка» на 545 тыс. бройлеров.

Построено 12 корпусов, где содержится птица кросса Ross-308. Новые корпуса оснащены современным оборудованием, они дают возможность выращивать птицу с высокими показателями по привесам (свыше 60 г в сутки) и сохранностью не ниже 94%.

Строительство комплекса было начато в прошлом году. Разрешение на ввод в эксплуатацию было получено в сентябре.

Сумма инвестиций в проект в течение 1-3 квартала 2021 составила 57 млн рублей.

Создано 105 новых рабочих мест.
Источник: http://apk.orel-region.ru/index.php?cont=1340

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птицеводство, Орловская область, сельское хозяйство
  • Нет аватара POLO
    15.12.2122:54:24

    Новости плюс          

    По деньгам не сильно бьется     12 корпусов, 545тыс бройлеров… ииии

    57 млн рублей    

    Где-то по 5 млн руб на корпус содержащий около 50тыс бройлера ?)    

    Не верю как-то …

    Наверно кто-то описался    

    #1244658
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