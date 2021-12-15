В Орловской области запущена новая птицефабрика

В деревне Хмелевая Урицкого района Орловской области запущен на полную мощность птицеводческий комплекс «Свеженка» на 545 тыс. бройлеров.

Построено 12 корпусов, где содержится птица кросса Ross-308. Новые корпуса оснащены современным оборудованием, они дают возможность выращивать птицу с высокими показателями по привесам (свыше 60 г в сутки) и сохранностью не ниже 94%.

Строительство комплекса было начато в прошлом году. Разрешение на ввод в эксплуатацию было получено в сентябре.

Сумма инвестиций в проект в течение 1-3 квартала 2021 составила 57 млн рублей.

Создано 105 новых рабочих мест.