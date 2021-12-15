В Челябинской области открылась молочно-товарная ферма на 800 голов КРС

Новая ферма крестьянского хозяйств «Карсакбаев КБ» расположена в Агаповском районе Челябинской области.

Ферма включает два коровника с беспривязным содержанием животных, доильно-молочный блок и административное помещение.

Инвестиции в строительство составили 500 млн рублей.

— Наш проект называется «Реконструкция и модернизация молочно-товарной фермы на 839 голов», рассказал он. — С 2014 года мы запустили молочную ферму с привязным содержанием животных. Она тоже работает, здесь мы оставили 706 фуражных коров голштинской породы. Оставшуюся половину голштинов перевели в новые корпуса и ещё для новой фермы приобрели 450 нетелей той же породы. Привезли их из Белгородской области — «Зеленой долины», где купили по 200 тыс рублей за животное.

По словам руководителя, до открытия нового комплекса со «старой» фермы получали по 15 тонн молока в день, сейчас эта цифра увеличилась до 19 тонн, так как поголовье растёт, нетели отелились. В середине будущего года планируется выйти на проектную мощность до 30-35 тонн молока ежедневно.

— С реализацией молока вообще нет проблем, пока, — рассказал глава крестьянского хозяйства. — Наше молоко отправляем на местные региональные перерабатывающие заводы по 34 рубля за 1 литр при себестоимости под 30 рублей.

Молочно-товарная ферма обеспечена собственными кормами, так как в хозяйстве Карсакбаева 45 тыс га собственных земель. Для животных высаживают люцерну, кукурузу, овес, суданку. Но основные культуры, которыми засевают пашни — твёрдая пшеница, подсолнечник и лён. Также выращивают расторопшу, коноплю, гречку и нут.

— Осуществить проект по реконструкции и модернизации молочно-товарной фермы было нереально трудно, — поделился руководитель — Мы начали строительство, а тут произошла инфляция, кризис, удорожание проекта. Затраты, к сожалению, выросли на 20%. И стройку не остановишь, пришлось поднапрячься, и мы это сделали. Вложили в проект 500 млн рублей, часть из которых собственные средства, часть льготные кредиты под 3,75%. Если бы был не льготный кредит, мы бы, наверное, и не взялись за строительство.