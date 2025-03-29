Твёрдая пшеница Южного Урала

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Аграрии Челябинской области в 2024 году собрали высокий урожай пшеницы твёрдых сортов. Как сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, хлеборобы впервые собрали урожай весом 494,4 тысячи тонн.

«Впервые собрали 494,4 тысячи тонн твёрдой пшеницы. Она выступила сырьем для изготовления макарон, закрыв потребности в сырье перерабатывающих предприятий региона», — пояснили в Минсельхозе.

В 2024 году аграрии собрали 2,263 млн тонн зерна, что на 173,6 тысячи тонн больше, чем годом ранее. Урожай зерновых в области превысил два миллиона тонн уже третий год подряд. Столь продолжительный период высоких сборов редкий случай на Южном Урале.

Челябинская область также отметила хорошие показатели по другим агрокультурам. Минсельхоз зафиксировал одни из самых высоких урожаев гречихи и масличных культур в истории региона: 67 и 287,1 тысячи тонн соответственно.

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