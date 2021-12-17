В Тайшете запущена первая очередь алюминиевого завода

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Официальное открытие Тайшетского алюминиевого завода, о строительстве которого говорили больше 20 лет, состоялось сегодня, 17 декабря.

Мощность первого пускового комплекса — почти 430 тыс тонн алюминия и сплавов в год.

Инвестиции в проект составляют около 100 млрд рублей.

Трудиться на производстве тайшетского алюминия будут более 1,1 тысячи человек, подавляющее большинство из них местные жители.

Продукция завода ориентирована как на российского потребителя, так и на экспорт.

Это третий крупный проект РУСАЛа в Сибири после Богучанского алюминиевого завода в Красноярском крае и Хакасского алюминиевого завода, реализация которых началась, когда компанию возглавлял Олег Дерипаска.

Завод построен согласно последним природоохранным требованиям. На заводе организовано замкнутое водоснабжение, а выбросы — сведены к минимуму.

Цех электролиза — сердце завода. Именно здесь начинается магия: из глинозема выплавляют алюминий. 352 электролизера РА-400Т разработаны инженерами РУСАЛа. Каждый электролизер производит больше трёх тонн металла в сутки. Оборудование позволяет выпускать алюминий с гораздо меньшими выбросами загрязняющих веществ, чем на более ранних установках компании. Самая мощная на заводе газоочистная установка установлена именно здесь.

«Объём газоотсоса с одного электролизера 9500 тысяч кубов в час, это очень хорошие показатели. У нас очистка газов на газоочистке составляет не менее 99%. Это говорит о том, что мы практически 100% отходящих газов очищаем полностью», — рассказывает директор по производству ТаАз Роман Быков.

В литейном цеху выпускают готовую продукцию. В поворотном миксере копится жидкий металл, и он же подает расплав на линии. Если говорить о температуре, то здесь 860 градусов, потому подойти ближе уже становится сложно, обжигает лицо. Вообще же на Тайшестком алюминиевом заводе четыре таких миксера ёмкостью 115 тонн. Так вот миксеры такого размеры для России уникальны и существуют пока только здесь. Многие процессы контролирует искусственный интеллект.

Работникам завода выделяют квартиры в микрорайоне Центральный, это первые многоэтажки в городе. Ещё до запуска завода РУСАЛ в Тайшете построил основные объекты социальной инфраструктуры. Медицинский центр помощи и спасения, оснащённый самым передовым оборудованием, сейчас функционирует как ковидный госпиталь. Вложения РУСАЛа в социальные объекты города составили около 7 млрд рублей.

На очереди — строительство ещё одного микрорайона, детского сада, школы и аэропорта.

Питать завод электроэнергией будут Богучанская, Красноярская и Братская ГЭС.

Тайшетский алюминиевый завод — воплощение того, как будут выглядеть обновленные заводы РУСАЛА в Красноярске, Братске, Шелехове и Новокузнецке. Старые производства в этих городах, основанные на технологии прошлого века, будут частично или полностью заменены передовой технологией обожженного анода. Перестройку планируется завершить к 2030 году.

© t24.su

© t24.su

© t24.su

© t24.su

© t24.su

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