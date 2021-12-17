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Дорожное строительство

В Подмосковье открыто рабочее движение по мосту через Москву-реку в составе трассы М-5 «Урал»

 © cdn.rosavtodor.gov.ru

На участке км 34 — км 36 ФКУ «Центравтомагистраль» завершило работы по строительству новой четырёхполосной переправы взамен двухполосного сооружения.

Пролетное строение моста состоит из стальных металлоконструкций общим весом 3,5 тыс. тонн. Протяженность моста с подходами составляет более 1 км. На объекте установлено сплошное электроосвещение. Для защиты биоресурсов Москвы-реки от вредных веществ построены локальные водоочистные сооружения. Также в целях соблюдения экологической безопасности вблизи жилых домов установлены шумозащитные экраны. Открытие нового участка позволяет обеспечить проезд по трассе М-5 «Урал» из г. Жуковского и близлежащих населённых пунктов в сторону Московской области.

Продолжаются работы по возведению еще одного моста рядом с указанным, а также строительство обхода п. Октябрьского. В перспективе движение на этом участке будет осуществляться по восьми полосам — четырем в сторону Москвы и стольким же в направлении области, что позволит увеличить пропускную способность трассы с интенсивностью движения более 80 тыс. автомобилей в сутки и перенаправить транзитный транспорт в обход поселка. Работы планируется завершить в 2023 году.

 © sun9-64.userapi.com

*** Строительство и реконструкция автодороги М-5 «Урал» осуществляется в рамках федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Работы ведутся на наиболее загруженном участке в структуре Московского транспортного узла — км 26 — км 37, причем существенную долю трафика на нем составляет грузовой транспорт.
Источник: https://rosavtodor.gov.ru/press-center/vesti-regionov/482451

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дорожное строительство, реконструкция, новый мост, Московская область, М-5 "Урал"
  • Clausson Clausson
    17.12.2116:35:55

    Я больше двадцати лет занимаюсь рынками металлопродукции, но даже для меня остается загадкой куда блин уходил металл в СССР… Во всем СССР, например, не строили столько стальных мостов. Собственно в СССР вынужденно строили железобетонные. Но тогда мы (всем СССР) не поставляли сталь на экспорт, скорее наоборот закупали, особенно под большие проекты типа газопровода Ямал — Ужгород. Сегодня больше газовых и нефтяных проектов, больше мостов, больше (как минимум не меньше) судов, аналогично и автопром… даже стройка уже превысила показатели СССР…

    Загадка.

    #1244768
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      17.12.2116:42:42

      Особенности плановой экономики.

      Она хороша как мобилизационная на случай войны, быстрой индустриализации, развития отдельных материалоёмких отраслей, строительства мощной системы здравоохранения и т. д.

      Но соответственно страдает неэкономичностью, неэффективностью, излишней усложнённостью.

      В конкретном случае 3 причины:

      — избыточный расход металла на изделия, где можно было тратить его меньше,

      — приписки в целях «выполнения плановых заданий»,

      — потери металла в металлургии, машиностроении, складировании (+ мелкое воровство).

      Имхо, конечно.

      #1244770
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    17.12.2117:30:30

    Одной пробкой на М5 меньше. Хорошо.

    Теперь остались:

    — соединение старой и новой трассы М5 вблизи Чкалово (на схеме «км 28», участок реконструкции),

    — тоска проползания по Октябрьскому,

    — светофоры в Островцах.

    Надеюсь доживу, чтобы 50 км от Бронниц до Котельников можно было проехать меньше чем за 1,5 часа.

    #1244773
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