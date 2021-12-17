В Подмосковье открыто рабочее движение по мосту через Москву-реку в составе трассы М-5 «Урал»

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На участке км 34 — км 36 ФКУ «Центравтомагистраль» завершило работы по строительству новой четырёхполосной переправы взамен двухполосного сооружения.

Пролетное строение моста состоит из стальных металлоконструкций общим весом 3,5 тыс. тонн. Протяженность моста с подходами составляет более 1 км. На объекте установлено сплошное электроосвещение. Для защиты биоресурсов Москвы-реки от вредных веществ построены локальные водоочистные сооружения. Также в целях соблюдения экологической безопасности вблизи жилых домов установлены шумозащитные экраны. Открытие нового участка позволяет обеспечить проезд по трассе М-5 «Урал» из г. Жуковского и близлежащих населённых пунктов в сторону Московской области.

Продолжаются работы по возведению еще одного моста рядом с указанным, а также строительство обхода п. Октябрьского. В перспективе движение на этом участке будет осуществляться по восьми полосам — четырем в сторону Москвы и стольким же в направлении области, что позволит увеличить пропускную способность трассы с интенсивностью движения более 80 тыс. автомобилей в сутки и перенаправить транзитный транспорт в обход поселка. Работы планируется завершить в 2023 году.

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*** Строительство и реконструкция автодороги М-5 «Урал» осуществляется в рамках федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Работы ведутся на наиболее загруженном участке в структуре Московского транспортного узла — км 26 — км 37, причем существенную долю трафика на нем составляет грузовой транспорт.