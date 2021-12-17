— Авиация АК «Россия» получила очередной Суперджет 100 © www.flightradar24.com17 декабря Суперджет 100 рейсом FV7707 перелетел из Жуковского в Пулково (Санкт-Петербург).Борт RA-89177 (95218) «Таганрог» совершил первый полёт 8 октября 2021 г.Всего АК «Россия» получила в этом году 17 новых Суперджетов. © www.flightradar24.com Источник: https://www.flightradar24.com Читайте также... Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :) Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее! sergey k 17.12.2021 18:38 0 SSJ-100, Sukhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100, АК"Россия" sergey k