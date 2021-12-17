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Авиация

АК «Россия» получила очередной Суперджет 100

 © www.flightradar24.com

17 декабря Суперджет 100 рейсом FV7707 перелетел из Жуковского в Пулково (Санкт-Петербург).Борт RA-89177 (95218) «Таганрог» совершил первый полёт 8 октября 2021 г.Всего АК «Россия» получила в этом году 17 новых Суперджетов.

 © www.flightradar24.com
Источник: https://www.flightradar24.com

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SSJ-100, Sukhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100, АК"Россия"
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