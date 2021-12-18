Российские школьники заняли первое место на Международной олимпиаде «Румынский Мастер Информатики»

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Российские школьники завоевали 7 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых медалей или в общей сложности 24 медали на международной олимпиаде Romanian Master of Informatics.

В индивидуальном зачете абсолютным чемпионом олимпиады стал Фёдор Ромашов, 11-классник СУНЦ МГУ (Москва).Второе место занял Данил Клищ, 11-классник Физико-математического лицея № 31, (Челябинская область).

В общекомандном зачете первое место выиграла Сборная России.

Соревновательные туры прошлив г. Бухаресте (Румыния) в дистанционном формате 16 и 17 декабря 2021 года.

Олимпиада проводится с 2011 года для команд учеников 8-11 классов. Для российских школьников турнир является традиционной тренировкой перед крупными международными соревнованиями.

Руководит командой Андрей Станкевич, доцент факультета информационных технологий и программирования федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО». Заместитель руководителя сборной команды России — Михаил Пядеркин, младший научный сотрудник лаборатории продвинутой комбинаторики и сетевых приложений федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет).

С 10 по 20 ноября сборная команда России по информатике прошла подготовку в рамках зимних учебно-тренировочных сборов по информатике, по результатам которых были выбраны четыре участника олимпиады из более чем 80 победителей и призёров всероссийской олимпиады школьников по информатике. Подготовка и отбор велись тренерским штабом сборной под руководством Алексея Малеева, директора Центра развития ИТ-образования МФТИ.

Справочно

Romanian Master of Informatics проходит ежегодно с 2011 года. В 2020 году в олимпиаде принимали участие команды из 14 стран мира. По итогам состязания российские школьники завоевали 26 медалей. Нашу страну на турнире представляли восемь команд.