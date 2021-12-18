Новости дорожного хозяйства

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В Ульяновской области капитально отремонтировали 9 км трассы Р-178

Работы велись на участках со 135-го по 142-й и с 219-го по 221-й км автодороги Р-178 Саранск — Сурское — Ульяновск.

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В ходе капитального ремонта первого отрезка, проходящего вдоль села Усть-Урень Карсунского района Ульяновской области, дорожники исправили продольный профиль участка и заменили дорожную одежду. Покрытие выполнили из асфальтобетонной смеси, подобранной с учетом особенностей климата и интенсивности движения, которая сейчас превышает 6,5 тыс. автомобилей в сутки. Обочины укрепили щебнем, для обеспечения поверхностного водоотвода смонтировали более 1 км прикромочных лотков.

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В целях повышения безопасности дорожного движения на участке установили свыше 6 км металлического оцинкованного ограждения, 50 дорожных знаков, 93 сигнальных столбика, а также нанесли дорожную разметку термопластиком. Рядом с селом Усть-Урень смонтировали две автобусные остановки, обустроили посадочные площадки, построили пешеходные дорожки, установили перильное ограждение и линии искусственного электроосвещения.

Работы по капитальному ремонту завершены и на участке с 219-го по 221-й подъездной дороги к аэропорту Ульяновска (Баратаевка). Данный отрезок был передан в федеральную собственность в конце 2018 года.

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Дорожники увеличили количество полос движения до четырех, в местах расширения уложили новую дорожную одежду и усилили существующую. Верхний слой основания устроили из асфальтогранулобетона, поверх которого уложили два слоя асфальтобетонного покрытия.

На всем протяжении участка смонтировали линии электроосвещения. Транспортные потоки разделили: всего на участке установили 1,6 км двустороннего и 3,5 км одностороннего барьерного ограждения. Эти меры помогут снизить количество аварий на загруженном участке автодороги, по которому проезжает около 20 тыс. автомобилей в сутки.

Кроме того, в 2021 году дорожники обновили асфальтобетонное покрытие на участке трассы Р-178 со 110-го по 115-й км, а на отрезке со 125-го по 135-й км исправили продольный профиль и устроили новую дорожную одежду в рамках капитального ремонта.

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В Самарской области после капитального ремонта введены в эксплуатацию 19 километров подъезда к Ульяновску от трассы М-5 «Урал»

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Работы завершены на двух участках подъезда к Ульяновску — с 305-го по 317-й и с 321-го по 328-й км.

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В ходе реализации проекта на отрезке км 305 — км 317 специалисты заменили дорожную одежду, капитально отремонтировали 17 водопропускных труб, укрепили обочины щебнем, устроили тротуары и установили шумозащитные экраны. Для повышения уровня безопасности дорожного движения объект оснастили барьерным ограждением, линией стационарного электроосвещения протяженностью почти 1,5 км. В рамках обустройства оборудовали автопавильонами посадочные площадки.

На втором участке подъезда к Ульяновску км 321 — км 328 заменили дорожную одежду, провели капремонт двух водопропускных труб, отремонтировали тротуары, установили сигнальные столбики и дорожные знаки, устроили барьерное ограждение, нанесли разметку термопластиком.

Ввод в эксплуатацию объектов капитального ремонта федеральной трассы будет способствовать улучшению логистических и деловых связей между двумя крупными административными центрами — городами Сызрань и Ульяновск.

Кроме того, подъезд к Ульяновску от М-5 «Урал» обеспечивает кратчайшее сообщение между населенными пунктами с развитой нефтеперерабатывающей и тяжелой промышленностью. Именно по этой дороге идет основной поток перевозок оборудования и станков для авиа- и машиностроения Приволжского федерального округа.

*** Всего в Самарской области в 2021 году отремонтировали 70 километров подведомственных ФКУ «Поволжуправтодор» федеральных дорог: 19 км — капитально, 33 км — путем восстановления дорожной одежды, еще 18 км защитили слоями износа.

Строительство 1 и 3 этапов IV очереди обхода Нижнего Новгорода выполнено на 60%

В зимний период на участке с 465 по 473 км трассы М-7 «Волга» специалисты — 200 человек — заняты земляными работами и обустройством инфраструктуры.

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Дорожники завершили запланированные на этот год работы по расширению проезжей части. Устройство дорожной одежды и нижнего слоя покрытия выполнено на 7 км участка. На км 467 — км 468 построена разворотная петля, а также две площадки отдыха. Откосы укреплены растительным грунтом с засевом многолетних трав.

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Модернизированный участок федеральной автодороги будет освещен на всем протяжении. Специалисты установили 406 из 610 опор со светодиодными фонарями. Для пропуска воды под дорогой и её отвода с проезжей части построили 14 из 16 запланированных водопропускных труб. Также обустроено порядка 80% водоотводных лотков, общая протяженность которых составит 2,2 км. В целом работы по реконструкции и строительству основного хода автодороги выполнены на 70%. В следующем году при наступлении подходящих погодных условий начнется укладка завершающих верхних слоев дорожного покрытия.

В зимний период продолжится строительство двухуровневой транспортной развязки у Малиновки на 473-м км. По состоянию на середину декабря её готовность оценивается в 65%. На крайних опорах будущего 105-метрового путепровода устроены железобетонные переходные плиты. Ведется подготовка к монтажу балок пролетного строения. Параллельно дорожники обустраивают съезды с путепровода, а также возводят насыпи для дорог, которые соединят развязку с региональной трассой Работки — Порецкое. Также здесь выполняется подготовка фундамента под установку шумозащитных экранов.

Мост через реку Алферовку на 469-м км в районе Работок готов на 60%. Выполнены берегоукрепительные работы, обустроены подходы к переправе, построены локальные очистные сооружения. Проведена подготовка к монтажу пролетных строений, которая запланирована на будущий год.

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***Строительство IV очереди обхода Нижнего Новгорода на участке трассы М-7 «Волга» с 442 по 472 км реализуется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В 2020-2023 гг. работы ведутся в рамках 1 и 3 этапов (всего их четыре). Проектная документация по 2-му и 4-му этапам получила положительное заключение госэкспертизы. В их рамках планируется подготовить территорию и построить новый 28-километровый участок автодороги от третьей очереди обхода Нижнего Новгорода в районе Шелокши с выходом на 465-й км М-7 «Волга». В результате реализации проекта транзитный транспорт со стороны Москвы и Казани пойдет в обход Нижнего Новгорода и Кстова, что положительно скажется на дорожной обстановке и экологии. Кроме того, сократится время в пути и ускорится доставка грузов.