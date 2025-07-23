Запустили движение по четырём полосам на участке А-151 Цивильск — Ульяновск

Этот отрезок федералки является частью логистического маршрута «Россия». Расширение трассы поможет упростить доставку грузов, укрепить экономические связи как в Приволжском федеральном округе, так и за его пределами, а также с комфортом ездить по региону его жителям и гостям.

Капитальный ремонт прошёл с 144-го по 164-й км. Здесь дорогу полностью привели в порядок, добавили две полосы движения, обустроили пешеходную среду.

Для минимизации негативного воздействия на природу при устройстве основания дорожной одежды повторно использовали ранее отфрезерованный асфальтобетон — то есть применили технологию ресайклинга.

Маршрут «Россия» в Ульяновской области имеет протяжённость 158 км. Он включает в себя трассу А-151 и подъездную дорогу к столице субъекта от М-5 «Урал». На сегодняшний день 72 км уже расширены до четырёх полос. Также ведётся капремонт участка А-151 с 172-го по 178-й км.

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