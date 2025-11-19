Дан старт движению по четырёхполосному участку Р-158 в Нижегородской области
Проезд по федералке Р-158 в пригороде Арзамаса стал ещё комфортнее.
В ходе капремонта почти 23 км трассы расширили до четырёх полос, а новое барьерное ограждение разделило встречные потоки транспорта.
Здесь же устроили удобные разворотные петли и переходно-скоростные полосы. Эти меры помогут сделать движение безопасным.
Р-158 — одна из ключевых трасс Приволжья. После её модернизации общая пропускная способность станет выше, время в пути сократится, а городские агломерации будут соединены между собой удобным маршрутом. Это повысит безопасность проезда, а также поможет развитию экономики региона в целом.
