1 день назад 237
termometrix Дорожное строительство

Дан старт движению по четырёхполосному участку Р-158 в Нижегородской области

Проезд по федералке Р-158 в пригороде Арзамаса стал ещё комфортнее.

В ходе капремонта почти 23 км трассы расширили до четырёх полос, а новое барьерное ограждение разделило встречные потоки транспорта.

Здесь же устроили удобные разворотные петли и переходно-скоростные полосы. Эти меры помогут сделать движение безопасным.

Р-158 — одна из ключевых трасс Приволжья. После её модернизации общая пропускная способность станет выше, время в пути сократится, а городские агломерации будут соединены между собой удобным маршрутом. Это повысит безопасность проезда, а также поможет развитию экономики региона в целом.

Источник: vk.com

