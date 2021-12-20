Ярославский бройлер запустил завод комбикормов

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В Ярославской области на территории птицефабрики «Ярославский бройлер» открылся завод по производству комбикормов.

Производственная мощность завода — 40 тонн комбикормов в час (288 тыс. готовых комбикормов в год).

В него инвестировали 2,4 миллиардов рублей. Налоговые отчисления составят 240 млн рублей ежегодно.

Зернохранилище, склады и производственный корпус построили здесь всего за два года. Оборудование в цехах — самое современное, многие процессы автоматизированы. Такой завод позволит повысить качество, снизить себестоимость комбикормов. Раньше «Ярославский бройлер» закупал их в Рыбинске. Теперь крупнейший производитель мяса птицы не будет зависеть от внешних поставщиков и ситуации на рынке, и сделает цены более конкурентными.

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Эльман Азизов, председатель совета директоров АО «Ярославский бройлер»: «В ближайшие десять лет, это предприятие будет, наш комбикормовый завод будет самым современным заводом не только в России, но и Европе. Потому что некоторые технологии, которые мы здесь использовали, даже в европейских странах буквально несколько заводов. В России их вообще нет».

Новое производственное отделение полностью покроет потребность птицефабрики, и компания получит независимость от колебаний цен на рынке зерна, от стоимости которого зависит больше половины стоимости выпускаемой продукции.