Атомный ледокол «Сибирь» завершил испытания

© teletype.in

Первый серийный атомный ледокол проекта 22220 «Сибирь» вернулся к причалу Балтийского завода (входит в состав ОСК) после прохождения финального этапа программы заводских ходовых испытаний.

© teletype.in

В ходе контрольного выхода судна в акваторию Финского залива, который продлился чуть больше недели, заводская сдаточная команда провела окончательную проверку систем и механизмов судна, замечания по которым были выявлены на первом этапе испытаний.

© teletype.in

Сейчас первый серийный атомный ледокол «Сибирь» ошвартован у причала Балтийского завода. Заводская сдаточная команда и экипаж судна готовят заказ к переходу в Мурманск. Ожидается, что акт передачи ледокола заказчику будет подписан в последних числах текущего года. Государственный флаг Российской Федерации будет поднят на борту атомохода «Сибирь» в начале 2022 года.

© teletype.in

Универсальный атомный ледокол «Сибирь» — второе судно проекта 22220, построенное на Балтийском заводе. Церемония его закладки состоялась 26 мая 2015 года. Спуск на воду состоялся 22 сентября 2017 года. Кроме «Сибири» на предприятии ведётся строительство ещё трёх атомоходов проекта — это ледоколы «Урал», «Якутия» и «Чукотка».

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача — обеспечения круглогодичной навигации в Западном районе Арктики. Суда этого проекта в ближайшие годы должны стать основой гражданского ледокольного флота России.