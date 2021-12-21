«Верхневолжский СМЦ» начал выпуск стеллажей для логистических компаний

© ivanovonews.ru

Новые линии по производству стеллажного оборудования запустил в Ивановской области «Верхневолжский СМЦ».

Четыре линии по производству стеллажного оборудования появились в цехе на месте складских помещений и работают в две-три смены. Основные заказчики — крупные логистические склады: «Уайлдберри», «Озон» и другие.

Вложения в проект составили 780 млн руб. Создано 50 новых рабочих мест.

© ivanovonews.ru

Ежегодно «Верхневолжский СМЦ» вкладывается в развитие производства. В 2020 г. появилась новая производственная линия горячего цинкования стоимостью 450 млн руб. За девять месяцев 2021 г. инвестиции в оборудование и расширение автопарка составили 494 млн руб. В ближайшем будущем компания планирует при поддержке Фонда развития промышленности запустить проект по производству решетчатого настила стоимостью 779 млн рублей.

Генеральный директор компании Александр Дроздов поделился дальнейшими планами по расширению производства. Так, компания намерена построить новый корпус, по сути — отдельный завод по производству стеллажного оборудования. Предполагается, что компания будет полностью заниматься этой продукцией, включая ее финишную покраску и продвижение на рынке. Запуск нового корпуса готовят к концу следующего года, будут созданы новые рабочие места.

«Верхневолжский СМЦ» является дочерним предприятием группы компаний «ДИПос», работает в Ивановской области с 2003 г. и специализируется на производстве металлопроката. Предприятие по заказам поставляет свою продукцию на рынки России, Белоруссии, Казахстана. Здесь трудятся 927 человек.

© ivanovonews.ru

© ivanovonews.ru

© ivanovonews.ru

© ivanovonews.ru

https://www.iva...u/news/1126933/