ОДК запустила в Самаре новое производство компрессоров двигателей

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Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха запустила на самарском предприятии «ОДК-Кузнецов» новое производство компрессоров газотурбинных двигателей. Инвестиции в реализацию масштабного проекта составили 4,8 млрд рублей, в корпусе будет сконцентрирована вся цепочка изготовления деталей компрессора — от заготовки до готового узла. Новые производственные мощности увеличат пропускную способность предприятия вдвое.

Новый комплекс площадью 16,5 тыс. квадратных метров, войдет в состав центра специализации «Компрессор и турбина», который создается на предприятии, и обеспечит полный технологический цикл изготовления компрессоров и всех требуемых для их производства компонентов — роторов, статоров и других, всего порядка 1000 различных наименований изделий.

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Производство компрессоров газотурбинных двигателей на самарском предприятии «ОДК-Кузнецов»

Для оснащения нового производства использовано 125 единиц оборудования, в том числе высокоточные пятикоординатные фрезерно-токарные обрабатывающие центры, шлифовальные и сверлильные станки, дефектоскопы и контрольно-измерительные машины.

«Введен в строй новый производственный комплекс, в создание которого было инвестировано 4,8 млрд рублей. Это самый масштабный проект в рамках модернизации самарского предприятия „ОДК-Кузнецов“. Цех оснащен станками, соответствующим российским и международным стандартам качества и экономической эффективности. Планируем, что благодаря современному высокопроизводительному оборудованию и новой схеме внутризаводской логистики объем производства деталей вырастет в 2 раза при меньших трудозатратах», — сказал индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков.

В новом промышленном комплексе все рабочие участки расположены по ходу технологической цепочки. По такому же принципу установлено и высокоточное контрольно-измерительное оборудование, что позволяет осуществлять производство и контроль качества изделий с минимальными затратами времени на их транспортировку.

«Производство стало практически в два раза больше, чем до этого. С тем же объемом времени и трудозатрат будет производиться в два раза больше продукции. Это главная задача по эффективности, которая была решена. К авиационным двигателям всегда повышенные требования прочности. Все оборудование современное, специализированные станки и материалы», — сказал генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорацииАлександр Артюхов.

Ранее центры компетенций были открыты в ряде крупнейших предприятий корпорации. В Уфе на базе «ОДК-УМПО» работает центр в области титанового литья, на самарском «ОДК-Кузнецов» с 2019 года открыт центр по производству зубчатых колес для коробок приводов и агрегатов, в Рыбинске функционирует центр по изготовлению лопаток турбин для авиационных, морских и промышленных двигателей. В этому году на производственном комплексе «Салют» был введен в строй современный высокотехнологичный участок по производству дисков и лабиринтов, на основе которого планируется создать центр специализации по производству компрессоров и турбин для боевой авиации.