Вертолеты России передал Авиалесоохране первые два вертолета Ми-8МТВ-1

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Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех поставил первые вертолеты Ми-8МТВ-1 для ФБУ «Авиалесоохрана». Машины изготовлены на Казанском вертолетном заводе, где и прошла торжественная церемония их передачи заказчику.

Контракт с ФБУ «Авиалесоохрана», заключенный в текущем году, предусматривает поставку до конца 2022 года шести вертолетов Ми-8МТВ-1 для оснащения межрегионального северного лесопожарного центра, создаваемого в Красноярском крае .

«Сегодня мы передаем две машины из первой в новейшей истории комплексной поставки вертолетов для Авиалесоохраны. Эти машины позволят существенно расширить возможности федерального учреждения по тушению пожаров и реагированию на чрезвычайные ситуации. Совместно с Минприроды России мы продолжаем обсуждение планов дальнейшего расширения вертолетного парка, используемого для авиационной охраны и защиты лесов в нашей стране», — отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов.

Каждый из переданных заказчику вертолетов способен перевозить до 22 десантников-пожарных и оснащен широким спектром оборудования для эффективного применения при борьбе с пожарами: внешней подвеской грузоподъемностью до 4 тонн, водосливным устройством для доставки и сброса огнегасящей смеси, оборудованием для транспортировки техники и снаряжения, спусковыми устройствами и бортовой лебедкой для десантирования мобильных групп.

«Эти многоцелевые вертолеты с нетерпением ждали специалисты Федеральной Авиалесохраны. Благодаря базированию данных вертолетов в Сибирском федеральном округе, мы получим возможность оперативной доставки сил и средств парашютно-десантной пожарной службы к местам лесных пожаров, в первую очередь особо охраняемых природных территорий Федерального значения Байкальской природной территории», — заявил начальник ФБУ «Авиалесоохрана» Николай Кривошеев.

Многоцелевые вертолеты семейства Ми-8МТВ-1 имеют уникальные летно-технические и эксплуатационные характеристики. Они могут использоваться практически в любых климатических условиях, в широком диапазоне температур (от -50 до +50 градусов по Цельсию). Конструкция и оборудование Ми-8МТВ-1 позволяют выполнять полеты при автономном базировании на необорудованных площадках.