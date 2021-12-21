Добавить статью
Лого Сделано у нас
Авиация

ЦИАМ успешно завершил разработку технического проекта перспективного 150-сильного авиадвигателя

 © www.ciam.ru

Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») успешно завершил этап разработки технического проекта авиационного роторно-поршневого двигателя РПД-150Т в классе мощности 150 л.с.

Двигатель разрабатывается ЦИАМ в рамках ОКР по заказу Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. РПД-150Т предназначен для замены двигателей иностранного производства на пилотируемых и беспилотных летательных аппаратах.

В декабре 2021 года межведомственная комиссия, состоящая из специалистов Минпромторга России, профильных институтов и предприятий отрасли, рассмотрела результаты этапа ОКР.

Эксперты отметили, что материалы дают полное представление о конструкции авиадвигателя и принципиальных технологических решениях для его изготовления в промышленных условиях.

Также материалы соответствуют нормативно-техническим документам по формированию эксплуатационно-технического облика и организации технического обслуживания и ремонта.Основной задачей следующего этапа будет разработка рабочей конструкторской документации для изготовления опытных образцов двигателя. ОКР планируется завершить в 2024 году.
Источник: https://www.ciam.ru/press-center/ne...tivnogo-150-silnogo-aviadvigatelya/

Читайте также...

Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

ЦИАМ, РПД-150Т, двигателестроение
  • aleco aleco
    21.12.2121:02:13

    на какие типы пилотируемых он может ставиться?

    #1244964
    • Clausson Clausson
      21.12.2122:55:07

      На Cessna 172 вполне подойдет, она начиналась вообще с мотора в 110 лошадей.

      Смотрите аналоги (по мощности), например семейство двигателей Rotax 912 — 915.

      И кстати говоря Rotax это далеко не только легкомоторная авиация, удачная конструкция успешно ставится на мотоциклы, квадроциклы, карты, багги, снегоходы, гидроциклы, катера и т. д. и т. п.

      Был бы мотор, а приделать к нему крылья или поплавки или колеса всегда можно. Вот только как-то боязно за саму схему роторно-поршневого. Десятилетия попыток создать что-то действительно стоящее в этом направлении так ни у кого в мире и не получилась. ВАЗ держался за тему очень долго, пережил многих в Европе и в Америке, даже создал авиационный РПД ВАЗ-4161, но в итоге бросил и закрыл тему. Даже японцы в итоге сдались.

      Дай Бог, конечно, но слабо верится.

      Отредактировано: Clausson~23:04 21.12.21
      #1244972
    • user78 user78
      21.12.2123:28:24

      На любые, которым нужен двигатель в диапазоне мощностей 110-170 л.с.:

      Находящийся в разработке перспективный роторно-поршневой двигатель РПД-150Т — двухсекционный с турбонаддувом (здесь как раз у «турбо» имеются преимущества перед ПЦН) максимальной мощностью 150 л. с. (с возможностью ее повышения до 165 л. с.), высотностью до десяти тысяч метров. Несколько больший расход топлива по сравнению с поршневыми двигателями с лихвой компенсируется как меньшей массой, так и лучшей приемистостью. Ожидаемый ресурс — не менее трех тысяч летных часов, что приемлемо не только для военных беспилотников, но и для гражданской пилотируемой и беспилотной техники.

      Двигатель предназначен для замены поршневых моторов иностранного производства типа Rotax-912, -914, -915 для использования в составе силовых установок существующих и перспективных летательных аппаратов, в том числе беспилотных.

      https://aviatio...telya-rpd-150t/

      https://avia.ru...icles/rpd-150t/

      Относительно большой расход топлива — главный минус роторных движков прошлого, но в случае с новейшим РПД-150Т российские инженеры смогли довели экономичность до отличного уровня, всего лишь 240 г/л.с.*ч.

      Для сравнения, у АШ-82 (Ил-12, Ил-14, Ми-1, Ми-4) — 381 г/л.с.*ч, М-14 (Як-18Т, Ан-14, Ка-15, Ка-18, Ка-26, Ми-34, Су-31, Як-54) — 290 г/л.с.*ч, M-11ФР (Як-12) — 230 г/л.с.*ч. Cовременные очень экономичные Rotax-915 — 210-220 г/л.с.*ч.

      При этом М-11ФР мощностью 160 л.с. весил 165 кг и имел ресурс 400 часов, а РПД-150Т с мощностью 150-165 л.с. весит 87 кг и имеет ресурс более 3000 часов.    

      Огромный плюс роторных движков в их компактности и низкой массе. Вот для сравнения:

      Rotax 915iS (140 л.с.):

       © i.postimg.cc

      РПД-150Т (150-165 л.с.):

       © i.postimg.cc

      РПД-150Т — вообще крошечный по занимаемому объему! А это означает гораздо меньшее сопротивление воздуха.

      __________________________________________________________________

      Примеры российских самолётов и вертолётов, которым такой двигатель очень бы пригодился:

      СК Чайка «Л-65»:

       © i.postimg.cc

      ©Видео с youtube.com

      https://aviakb.ru/l-65/

      Сейчас на этот самолёт устанавливаются двигатели Rotax-915 iS3 по 140 л.с. Новые российские движки только улучшили бы и так прекрасные характеристики Л-65.    

      МВЕН «Мурена»:

       © i.postimg.cc

      ©Видео с youtube.com

      https://mven.ru.../17/20/51/51/35

      НИК «Сигма-7»:

       © i.postimg.cc

      ©Видео с youtube.com

      https://avianik...ect.ru/sigma-7/

      ЗУМЗ «Орлан-2»:

       © i.postimg.cc

      ©Видео с youtube.com

      https://myskyms...ovosti/80-orlan

      КЭМЗ «МАИ-411»:

       © i.postimg.cc

      ©Видео с youtube.com

      http://kizlyar-...et-mai-411.html

      Отредактировано: user78~23:58 21.12.21
      #1244973
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,