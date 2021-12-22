Сборная России победила на Международной естественно-научной олимпиаде юниоров
Все участники российской сборной стали обладателями золотых медалей по итогам 18-й Международной естественно-научной олимпиады юниоров (IJSO 2021), которая прошла в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) в дистанционном формате. Согласно условиям олимпиады в состязании принимали участие команды школьников не старше 15 лет — 400 ребят более чем из 70 стран мира.
Для выполнения заданий школьникам потребовались знания трех предметов: химии, физики и биологии.
Олимпиада проводится с 2004 года для школьников не старше 15 лет. Ее основная цель: повысить интерес учеников к естественным наукам.
Обладателями наград стали:
- Вячеслав Бобков, Москва;
- Даниил Гаврилов, Республика Мордовия;
- Григорий Зутлер, Москва;
- Иван Мякутин, Москва;
- Егор Потапов, Республика Мордовия;
- Ярослав Шастин, Республика Мордовия.
Руководили сборной сотрудники Московского физико-технического института В. П. Слободянин, М. А. Каркешкин, Л. М. Колдунов и педагог школы № 192 И. А. Киселев.
Естественно-научная олимпиада юниоров стала завершающей в сезоне международных соревнований 2021 года. До нее прошли состязания по информатике, математике, биологии, физике, химии, географии, а также астрономии и астрофизике. Всего в копилке российской сборной 38 медалей, из них 31 золотая и 7 серебряных.
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