Сборная России победила на Международной естественно-научной олимпиаде юниоров

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Все участники российской сборной стали обладателями золотых медалей по итогам 18-й Международной естественно-научной олимпиады юниоров (IJSO 2021), которая прошла в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) в дистанционном формате. Согласно условиям олимпиады в состязании принимали участие команды школьников не старше 15 лет — 400 ребят более чем из 70 стран мира.

Для выполнения заданий школьникам потребовались знания трех предметов: химии, физики и биологии.

Олимпиада проводится с 2004 года для школьников не старше 15 лет. Ее основная цель: повысить интерес учеников к естественным наукам.

Обладателями наград стали:

Вячеслав Бобков, Москва;

Даниил Гаврилов, Республика Мордовия;

Григорий Зутлер, Москва;

Иван Мякутин, Москва;

Егор Потапов, Республика Мордовия;

Ярослав Шастин, Республика Мордовия.

Руководили сборной сотрудники Московского физико-технического института В. П. Слободянин, М. А. Каркешкин, Л. М. Колдунов и педагог школы № 192 И. А. Киселев.

Естественно-научная олимпиада юниоров стала завершающей в сезоне международных соревнований 2021 года. До нее прошли состязания по информатике, математике, биологии, физике, химии, географии, а также астрономии и астрофизике. Всего в копилке российской сборной 38 медалей, из них 31 золотая и 7 серебряных.