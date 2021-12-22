В Прикамье открылся тепличный комплекс «Пермский» по выращиванию свежих овощей

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21 декабря открылся крупнейший в Прикамье тепличный комплекс «Пермский» по выращиванию свежих овощей.

Объект расположен вблизи Чусового, в границах одноименной территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), и занимает площадь более 70 гектаров со всеми инфраструктурными объектами, в том числе 24,5 гектаров теплиц.

Это самый масштабный инвестиционный проект по производству овощей в закрытом грунте за всю историю региона.

Совокупный объем частных инвестиций в него составляет более 7,8 млрд руб.

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Созданная на агропредприятии инфраструктура позволяет выращивать более 22 тыс. тонн овощей в закрытом грунте ежегодно (томаты, огурцы, баклажаны и салатная продукция). На полную мощность комплекс может выйти уже к концу этого года.

На сегодняшний день агропредприятие в ежедневном графике уже отгружает томаты и огурцы оптовым закупщикам Пермского края и крупным торговым сетям, включая федеральные. Продукция реализуется под брендом «Спелые Витамины» с маркировкой «Покупай Пермское», что особенно значимо при поставках овощей в соседние регионы. Среди них, в частности, Москва, Самара, Сургут, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Киров, Ижевск, Омск, Новосибирск, Красноярск.

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Всего с начала производства ТК «Пермский» собрал более 6320 тонн овощной продукции: 4413 тонн огурцов и 1909 тонн томатов.

Помимо строительства современных теплиц для реализации ПИПа понадобилось также возвести автономный энергоцентр, способный обеспечить потребность в более чем 44 мегаватт электрической энергии, обустроить собственный водозаборный узел с отдельной инфраструктурой водоподготовки, выполнить монтаж административных и вспомогательных сооружений.

Сейчас в агрокомплексе трудится порядка 516 человек. Среди работников — в основном, местные жители. Уровень их доходов выше среднего по отрасли сельского хозяйства. При этом до недавнего времени Чусовой был моногородом, в котором трудно было найти работу с достойной заработной платой.

Проект реализован под управлением Группы компаний «Теплицы регионов». Разрешение на строительство комплекса на основании положительного заключения госэкспертизы Пермского края инвестор получил в июне 2019 года, а спустя год ТК «Пермский» был присвоен статус резидента ТОСЭР, который дал возможность компании получить налоговые льготы и сниженные в несколько раз тарифы страховых взносов. На сегодня — это самый крупный резидент ТОСЭР «Чусовой».

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