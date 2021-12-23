ТЕХНОНИКОЛЬ начала выпуск субстратов для тепличных хозяйств

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ТЕХНОНИКОЛЬ приступила к выпуску новой продукции — субстратов из каменной ваты SPELAND ECO для выращивания растений в тепличных хозяйствах. Материал изготавливается с применением биополимерного связующего. Его уникальный состав разработан и запатентован компанией ТЕХНОНИКОЛЬ. В создание продукта Корпорация вложила 530 млн рублей.

Выпуск субстратов из каменной ваты SPELAND ECO стартовал на рязанском «Заводе ТЕХНО». Здесь изготавливают кубики для рассады и вегетационные маты для выращивания растений на биополимерном связующем. Затем компания начнет производство пробок для сеянцев SPELAND ECO. Это позволит применять экосубстраты на протяжении всего вегетационного периода. В дальнейшем возможно открытие производства экопродукции для сельского хозяйства и на других заводах каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ — в Татарстане и Ростове-на-Дону.

Поставки субстратов SPELAND ECO ведутся как в промышленные агрохолдинги, так и в частные фермерские хозяйства, работающие по малообъемной гидропонной технологии в регионах России. Ежегодный объем выпуска этих материалов составит 12 000 куб. м. Компания ТЕХНОНИКОЛЬ инвестировала в проект 530 миллионов рублей.

«По нашим оценкам, спрос на новые субстраты с экосвязующим будет увеличиваться по мере роста популярности экологичного образа жизни и потребления безопасной, „зеленой“ продукции. Аграрии, видя запросы клиентов, стремятся к экологичному выращиванию», — отметил Иван Терешкин, руководитель направления «АГРО» компании ТЕХНОНИКОЛЬ.

Продукция SPELAND ECO изготавливается на основе связующего органического происхождения. Такой субстрат быстро насыщается питательным раствором, в нем легче поддерживать необходимый уровень рН (5,5-6,5 ед.). Кроме того, органическое связующее стимулирует формирование корневой системы, поэтому корни быстро заполняют весь объем субстрата, всходы получаются более равномерные, а рост растений ускоряется.

«Наиболее заметные результаты получены при выращивании в субстрате на биополимерном связующем микрозелени и зеленных культур. Растения быстро набирают массу, интенсивно поглощают питательные вещества и накапливают сахара, что позволяет им лучше справляться со стрессовыми факторами. Они меньше болеют и повреждаются вредителями, так как при использовании каменной ваты SPELAND ECO у растений формируется мощная корневая система и сильный иммунитет», — отметила Александра Старцева, кандидат с.-х. наук, агроном-консультант компании ТЕХНОНИКОЛЬ.

Перед запуском в производство субстратов из каменной ваты SPELAND ECO на «Заводе ТЕХНО» в Рязани было установлено оборудование для приготовления биополимерного связующего вещества. Специалисты предприятия провели большое количество экспериментальных работ, чтобы подобрать необходимые параметры производственной линии. Технологический процесс был полностью отлажен и унифицирован. В итоге технология выпуска экосубстратов учитывает все особенности производства ТЕХНОНИКОЛЬ и может быть в короткие сроки внедрена на минераловатных заводах компании в тех регионах, где сформируется стабильный спрос на эту продукцию.