Уралвагонзавод отгрузил заказчику партию БРЭМ-1М

© rostec.ru

Уралвагонзавод Госкорпорации Ростех отправил заказчику партию инженерной техники. В рамках выполнения гособоронзаказа в адрес Министерства обороны РФ отгружены бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-1М.

БРЭМ-1М занимается техническим обеспечением танков Т-72, Т-80 и Т-90 и предназначена для эвакуации, в том числе из-под огня противника, поврежденных машин, которые доставляются на сборные пункты или в укрытие. Также БРЭМ-1М используется для оказания помощи экипажам при ремонте и техническом обслуживании танков в полевых условиях.

БРЭМ-1М — это модернизированный вариант БРЭМ-1, принятой на вооружение в 1975 году. Модернизация проведена специалистами Уральского КБ транспортного машиностроения концерна УВЗ в 2001 году. С 2012 года ремонтно-эвакуационные машины производятся на предприятии и в интересах инозаказчиков. В 2013 году приказом министра обороны РФ машина принята на вооружение Российской армии, а с 2016-го включена в гособоронзаказ и поставляется в войска.

В отличие от предшественника, созданного на базе танка Т-72, БРЭМ-1М разработана на базе танка Т-90 и обладает четырехтактным многотопливным дизельным двигателем В-92С2 производства ООО «ЧТЗ-Уралтрак» мощностью 1000 л.с вместо 840 л.с. Он обеспечивает БРЭМ-1М максимальную скорость по шоссе не менее 60 км/ч, а запас хода с учетом дополнительных бочек составляет 700 км.

Также в модернизированной машине установлена лебедка с повышенным до 35 тс тяговым усилием вместо 25 тс, которая используется для эвакуации танков и других машин. До 20 т вместо прежних 12 увеличена и грузоподъемность гидравлического крана. В комплект БРЭМ-1М входит электросварочный аппарат, при помощи которого выполняются ремонтные работы в полевых условиях. Грузоподъемность грузовой платформы составляет 1,5 т.

БРЭМ-1М вооружена автономной зенитно-пулеметной установкой открытого типа калибра 12,7 мм; оборудована приборами наблюдения для ведения технической разведки на поле боя.