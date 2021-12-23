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Амурский ГХК. Итоги 2021 года

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/DCi4k-A_SDU

За прошедший год облик строительной площадки Амурского ГХК сильно изменился, а прогресс реализации проекта достиг 30,9%.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DCi4k-A_SDU&t=283s

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