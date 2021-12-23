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Своими глазами

ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650 В

Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели. К тому же есть планы по созданию на базе ВК-650 В гибридной силовой установки для перспективных летательных аппаратов.

ВК-650ВВК-650В © Роман Ковригин/Сделано у нас

В Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха видят и перспективы экспорта этого мотора, в первую очередь в такие страны,как Индия, Китай.

Двигатель установлен на новом испытательном стенде № 35, построенном в этомгоду и в данное время проходит инженерные испытания.

ВК-650ВВК-650В © Роман Ковригин/Сделано у нас

И пусть вас не вводит в заблуждение слово «демонстратор». На самом деле конструктивно двигатель очень близок к тому, что должно получиться в реальности. По сути,это уже опытный образец, который отличается от серийного в основном тем, что ряд деталей для него были созданы не по серийным технологиям. Но это обычная практика.

ВК-650ВВК-650В © Роман Ковригин/Сделано у нас

По словам разработчиков, в процессе испытаний двигатель сюрпризов не преподносит и выдает те характеристики, которые были в него заложены в процессе ОКР.

ВК-650ВВК-650В © Роман Ковригин/Сделано у нас

Основную часть зачетных испытаний планируется завершить в 2022 году, в 2023 году выйти на сертификацию и начало серийного производства двигателя ВК-650 В.

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Источник: https://zen.yandex.ru/media/sdelano...lia-vk650v-61b00086781cc81fb6d74eed

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Санкт-Петербург, ОДК, ОДК-Климов, Ростех, двигателестроение
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