Когда работа значит больше слов: двигателю ТВ7-117СТ быть

После трагического крушения Ил-112 В в августе, приглашение посетить «ОДК-Климов» было неожиданным. У Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха так много всего интересного, что именно на «Климов» можно было не ездить еще много лет. Ну да, там сейчас запустили испытания ВК-650 В и ВК-1600 В, и, конечно, не терпелось их показать.

ТВ7-117СТ © Роман Ковригин/Сделано у нас

Правда ВК-1600 В в итоге не показали по организационным причинам. Но это все рабочие накладки, нормальные, которые свидетельствуют о том, что работа в этой огромной корпорации кипит. И все равно было интересно. Но в том то и дело, что в ОДК интересно и на «Сатурне» и на УМПО и на «Кузнецове» и вообще везде. Даже на 218-м АРЗ было интересно накануне. Так что на «ОДК-Климов» можно было не возить, не бередить это журналистское «лихо», пока оно поуспокоилось стало тихо. Ведь вдруг вы забыли: «ОДК-Климов» — производитель двигателя ТВ7-117СТ, который, по убеждению некоторых, стал причиной недавней катастрофы Ил-112 В.

Эх, как у всех чесался язык задать пару каверзных вопросов. Но нам сразу дали понять — ответов не будет. Потому что их и быть не может, до тех пор, пока работает комиссия. В таких случаях — общепринятая практика — никаких официальных комментариев не дают прессе. И мы, конечно, это знали, и всё понимали.

Но говорят не всегда только слова. Поступки тоже о многом могут сказать. Это приглашение на «ОДК-Климов» — тот самый поступок, который о многом говорит, без всяких слов. И даже пригласив, многое могли показать, не обязательно было показывать сборку. В прошлый раз так и было, показали испытательные стенды, их тут куча, а на производство нас тогда не повели. Могли бы и сейчас так сделать. Но нет, нас пригласили в святая святых, туда, где собирают двигатели, в том числе и ТВ7-117.

«Смотрите» — сказали они этим поступком журналистам, — «мы не остановили их производство, мы их собираем, собираем много, потому что мы не боимся, потому что мы в них уверены».

И действительно, ТВ7-117 собирают, их там сразу несколько, в разной степени готовности. И чтобы вообще не было ни у кого сомнений, на некоторых вот такая крупная, развернутая в сторону журналистов, табличка с названием ТВ7-117СТ.

Чтобы не подумали, что это турбовальная версия ТВ7-117 В для вертолета Ми-38. Нет, это именно турбовинтовой двигатель для Ил-112 В (на Ил-114 ставят модификацию ТВ7-117СТ-01, но обозначается ли это на табличке, я не знаю).

Сборка ТВ7-117СТ. Листайте © Роман Ковригин/Сделано у нас

Когда работа значит больше слов: двигателю ТВ7-117СТ быть © Роман Ковригин/Сделано у нас

Когда работа значит больше слов: двигателю ТВ7-117СТ быть © Роман Ковригин/Сделано у нас

И когда смотришь на кропотливый труд сборщиков, в голову приходит поговорка про собаку и караван. Нам как бы говорят: «мы не сомневаемся в своей работе, мы уверенны, что идем верной дорогой».

И никаких слов не нужно. Делом всегда можно сказать больше, чем словами.

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