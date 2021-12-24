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Курганхиммаш отгрузил блоки эжекторов для Ковыктинского месторождения

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/9KrbN62haBA
Источник: https://youtu.be/9KrbN62haBA

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