Ключевым событием участия стало представление крана-манипулятора КМА-150-3, работающего на компримированном природном газе (метане). Модель разработана с учётом актуальных требований предприятий топливно-энергетического комплекса и демонстрирует экономию топлива до четырёх раз по сравнению с традиционными дизельными аналогами.

В рамках деловой программы форума состоялось торжественное вручение ключей от крана-манипулятора КМА-150-3 представителям ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Символическая передача ключей стала подтверждением готовности предприятия к серийному производству газомоторных кранов и началу их промышленной эксплуатации в структуре крупнейших энергетических компаний страны.

Во время работы форума Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Борисович Миллер ознакомился с представленной техникой Галичского автокранового завода. Кран-манипулятор вызвал интерес как пример практической реализации задач по внедрению газомоторной техники и импортонезависимых технологий в российском машиностроении.

Модель разработана под нужды ПАО «Газпром» в многофункциональном исполнении «3 в 1» — кран, буровая установка и рабочая платформа.

АО «Галичский автокрановый завод» и АО «РариТЭК Холдинг» подписали соглашение о сотрудничестве в области создания газомоторной техники для нужд нефтегазового сектора. Документ предусматривает совместную разработку специализированных автокранов и краново-манипуляторных установок на газомоторных шасси.

Использование природного газа в качестве моторного топлива позволяет существенно снизить выбросы, увеличить ресурс силовой установки и сократить эксплуатационные расходы. Это полностью соответствует стратегическим целям ПАО «Газпром» по развитию газомоторной инфраструктуры и внедрению экологически безопасного транспорта.