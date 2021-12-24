Возможность печати высокотемпературным пластиком PEEK получит новая версия 3D-принтера Faberant Cube

В разработке у производителя из Новосибирска находится новая версия 3D-принтера Faberant Cube.

Новый принтер получит возможность печати высокотемпературным пластиком PEEK.

© Фото из открытых источников

Пластик PEEK (полиэфирэфиркетон) — это жесткий конструкционный пластик с температурой плавления 343 °C и температурой печати — 420 °C. PEEK используется в авиации и космической технике как замена металлу алюминию для снижения веса деталей техники.

Для экспериментальной печати используется пластик PEEK российского производителя U3Print.

Для печати высокотемпературным пластиком разработчики довели максимальную рабочую температуру экструдера принтера до 420 °C.

Поскольку такие высокие температуры становится сложно удержать из-за различных воздушных потоков, для принтера разработана дополнительная защита сопла от охлаждения.

Также на принтер будет установлен цветной сенсорный дисплей (импортного производства).

Закрытая камера печати принтера будет оснащена дверками с двойным остеклением для снижения теплопотерь.

Остальные технические характеристики будут известны позднее.

© Фото из открытых источников

Пример экспериментальной печати PEEK. Температура печати 420 °C. Диаметр сопла 0.5 мм, высота слоя 0.2 мм. Заливка 100%. Диаметр изделия — 17 мм.

Сайт производителя www.faberant.ru