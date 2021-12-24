В ЛЭТИ разработали метод 3D-моделирования объектов при помощи группы дронов

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Ассистент кафедры математического обеспечения и применения ЭВМ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Антон Филатов

Методика позволяет оптимизировать работу сразу нескольких квадрокоптеров для создания 3D-моделей зданий, которые нуждаются в достройке или реконструкции, а также могут использоваться для создания виртуальной реальности и компьютерных игр.

Съемка различных объектов с помощью дронов с камерами для создания подробных 3D-моделей сегодня активно используется в самых разных сферах: дизайне, диагностике инфраструктурных объектов (зданий, труб), реконструкции строений, кварталов, городов, создании виртуальной реальности и некоторых других. Однако, когда объекты для моделирования являются масштабными, например, многоэтажные здания, то использование одного дрона с учетом потребности в периодической подзарядке требует большого количества времени.

«Для таких ситуаций мы разработали метод создания 3D-моделей больших зданий с помощью группы дронов, которые проводят распределенную съемку объекта для дальнейшей цифровой реконструкции. Применение наших алгоритмов позволяет дронам работать эффективно — так, чтобы они не совершали двойную работу, и так, чтобы не пропустили какой-либо участок объекта», — рассказывает ассистент кафедры математического обеспечения и применения ЭВМ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Антон Филатов.

Метод ученых позволяет рассчитать пространство, которое должен обработать каждый дрон с учетом численности группы квадрокоптеров, ресурсов их аккумуляторов и габаритов здания. Ученые также оценили, с какой частотой необходимо делать фотографии, чтобы повысить точность моделирования, а также какими должны быть траектории дронов, чтобы использовать их эффективно и избежать столкновений. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Mathematics.

«При этом мы можем автоматизировать процесс, если применим наш метод к дронам, которые умеют двигаться самостоятельно по предварительно заданной и строящейся на лету траектории. В первую очередь, разработка будет полезна при реконструкции больших и высоких зданий или строительстве новых, когда точно определить, на какой стадии выполнение работ, можно только с воздуха», — добавляет Антон Филатов.

Сейчас исследователи работают над тем, чтобы с помощью разработанного метода можно было реализовывать более сложные задачи с использованием группировки дронов. Например, автоматически перераспределять работу между квадрокоптерами, если один из них отправится сменить батарею.

Информация и фото предоставлены СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Разместила Ирина Усик

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